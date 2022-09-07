В ДНР национализировали комбинат американской компании Cargill
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал постановление об обращении в государственную собственность комбината «Каргилл» – филиала американской корпорации Cargill Inc. Документ опубликован на сайте главы республики.
Решение принято в связи со «стратегической важностью формирования и развития производства» в ДНР. Постановлением прекращаются все обязательства по договорам, заключенным юрлицом до 16 октября 2015 г. в отношении имущества, расположенного в Донецке.
«Обратить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, включая движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы в государственную собственность Донецкой Народной Республики без компенсации собственнику стоимости такого имущества», – сказано в документе.
В качестве временной администрации «Каргилл» назначена госкорпорация по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», за ней же закреплены права хозяйственного ведения.
ТАСС ранее сообщал, что американская компания Cargill приостановила инвестиции в России после начала спецоперации. Предприятия компании в Тульской, Воронежской, Ростовской и Московской областях продолжают работать.