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В ДНР национализировали комбинат американской компании Cargill

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал постановление об обращении в государственную собственность комбината «Каргилл» – филиала американской корпорации Cargill Inc. Документ опубликован на сайте главы республики.

Решение принято в связи со «стратегической важностью формирования и развития производства» в ДНР. Постановлением прекращаются все обязательства по договорам, заключенным юрлицом до 16 октября 2015 г. в отношении имущества, расположенного в Донецке.

«Обратить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, включая движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы в государственную собственность Донецкой Народной Республики без компенсации собственнику стоимости такого имущества», – сказано в документе.

В качестве временной администрации «Каргилл» назначена госкорпорация по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», за ней же закреплены права хозяйственного ведения.

ТАСС ранее сообщал, что американская компания Cargill приостановила инвестиции в России после начала спецоперации. Предприятия компании в Тульской, Воронежской, Ростовской и Московской областях продолжают работать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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