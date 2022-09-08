В Минфине рассказали детали сделки между Просвязьбанком и СМП-банком
Он добавил, что сделка осложняется тем, что у СПМ-банка с 2014 г. на санации находится Мособлбанк. «Там все идет по плану. Сейчас ведутся переговоры вокруг оценки и механизма. С учетом того что в СМП-банк входит и Мособлбанк, сделка сложнее. Но тем не менее работа над ней идет», – сказал Моисеев. От раскрытия предварительной оценки СМП-банка замминстра воздержался.
23 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщил, что Промсвязьбанк рассматривает возможность покупки кредитной организации: сделка обсуждается с декабря 2021 г., а в начале этого года ПСБ провел due diligence (всесторонний анализ бизнеса) СМП-банка.
Один из источников издания отметил, что ПСБ может получить вместе с СМП-банком «собственный карманный банк плохих активов» в виде Мособлбанка. По его словам, при санировании банки не обязаны соблюдать нормативы ЦБ, что провоцирует банк-санатор передать на баланс санируемой организации собственные плохие активы.
СМП-банк – это крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Работает в России с 2001 г., представлен в 19 регионах. Основные акционеры – Аркадий и Борис Ротенберги. По данным на конец 2021 г. СМП-банк находился на 18-м месте по размеру активов в банковском секторе России – 725,8 млрд руб.
Промсвязьбанк – системно значимый банк России, на начало 2021 г. занимал 6-е место по размеру активов – более 4 трлн руб. Кредитный портфель в основном состоит из кредитов компаниям и ИП. В последние годы ПСБ приобрел несколько банков: в 2019 г. – Связь-банк, в 2020 г. – дочерний банк «Роскосмоса», а до конца мая 2023 г. должен интегрировать Минбанк.