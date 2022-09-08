В Минфине рассказали детали сделки между Просвязьбанком и СМП-банком

Он добавил, что сделка осложняется тем, что у СПМ-банка с 2014 г. на санации находится Мособлбанк. «Там все идет по плану. Сейчас ведутся переговоры вокруг оценки и механизма. С учетом того что в СМП-банк входит и Мособлбанк, сделка сложнее. Но тем не менее работа над ней идет», – сказал Моисеев. От раскрытия предварительной оценки СМП-банка замминстра воздержался.