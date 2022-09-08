Путин ввел особый порядок операций с долями в ООО для лиц из недружественных стран
Президент России Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В соответствии с положениями указа сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран будут возможны исключительно по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.
Помимо этого глава государства разрешил ООО, долями в которых владеют стратегические предприятия, не раскрывать данные о работе участникам из недружественных стран. Путин также разрешил подпавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях.
В начале августа президент запретил до конца 2022 г. сделки с долями иностранцев из «недружественных стран» в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭКа и банках.
Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.