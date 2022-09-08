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Путин ввел особый порядок операций с долями в ООО для лиц из недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В соответствии с положениями указа сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран будут возможны исключительно по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Помимо этого глава государства разрешил ООО, долями в которых владеют стратегические предприятия, не раскрывать данные о работе участникам из недружественных стран. Путин также разрешил подпавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях.

В начале августа президент запретил до конца 2022 г. сделки с долями иностранцев из «недружественных стран» в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭКа и банках.

Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных