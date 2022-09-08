Stars Coffee объявила о планах по открытию точек за рубежом
Новая сеть кофеен Stars Coffee планирует открывать заведения за рубежом, сообщил совладелец сети певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).
«Мы активно планируем развиваться за границей, потому что спрос огромный. У нас сейчас в wait-листе [листе ожидания] точек, наверное, 20-25 сразу. Совершенно из разных уголков — и Азии, и Ближнего Востока, и европейских даже стран — пришли запросы», — отметил Тимати (цитата по ТАСС).
Другой совладелец сети Антон Пинский в свою очередь отметил, что это будут те страны, в которых Starbucks не представлен по тем или иным причинам, — «они увидели для себя окно возможностей вместе с нами заполучить частичку нового международного бренда», сказал он.
В начале марта Starbucks из-за СВО на Украине приостановил деловую активность в России: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закрыла 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.
15 июля Пинский сообщил, что он, Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупят российский бизнес Starbucks. Пинский не раскрыл условия сделки. По его словам, переговоры со Starbucks начались еще в марте. В конце июля Тимати сообщил, что сделка завершена, первые точки откроются в августе. По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки вряд ли превысила 700 млн руб. из-за существенного дисконта. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в диапазоне 1,6-3 млрд руб. в зависимости от структуры сделки и пакета.
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