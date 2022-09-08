Stars Coffee объявила о планах по открытию точек за рубежом

В начале марта Starbucks из-за СВО на Украине приостановил деловую активность в России: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закрыла 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.