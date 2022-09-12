«Коммерсантъ»: «Лукойл» станет партнером «Газпром нефти» в карабашском проекте вместо Repsol
«Газпром нефть» и «Лукойл» могут в ближайшие недели объявить о создании совместного предприятия на базе компании «Евротэк-Югра», которая занимается освоением Карабашских участков в ХМАО, об этом рассказали источники газеты «Коммерсантъ». По данным издания, «Лукойл» может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 г. вышла из активов в России.
Уточняется, что «Газпром нефть» еще в прошлом году выкупила 50% у испанской Repsol, после чего доля российской компании увеличилась до 100%. «Лукойл» в результате этой сделки может получить до 50% предприятия — по сути, долю испанской компании.
В конце августа замглавы «Газпром нефти» Вадим Яковлев сообщил о том, что новый партнер по «Евротэк-Югре» может быть объявлен в ближайшее время. Сейчас компании на запрос газеты не ответили.
Компания «Евротэк-Югра» ведет геологоразведочные работы в пределах Карабашских лицензионных участков в Кондинском районе Ханты-Мансийского АО. Ей принадлежит лицензия в том числе на добычу нефти на участке Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта — месторождение имени Эрвье (бывшее Оурьинское). В настоящее время добыча пока не ведется, но «Газпром нефть» уже готовится к разработке.
Как отметили собеседники газеты, проект «Евротэк-Югра» требует значительных вложений в программу геологоразведки и добычу, поэтому вход «Лукойла» может произойти за счет инвестиций в развитие проекта, а сама по себе стоимость сделки может быть «несущественной».
«Евротэк-Югра» была основана в 2017 г. и была совместным предприятием Repsol и «Газпром нефти». В конце декабря стало известно, что испанская компания решила полностью продать свои нефтедобывающие активы в России, в том числе предприятия «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео», где ей принадлежало 68% и 50,1% соответственно. По данным источников ТАСС, сумма сделки по продаже «Евротэк-Югры» составила 30 млн евро при инвестициях в 300 млн евро. По данным газеты, Repsol была не вполне довольна экономикой СП и добивалась перевода участков «Евротэк-Югра» с действующей налоговой системы на налог на дополнительный доход (НДД).
Это не первое совместное предприятие «Газпром нефти» и «Лукойла». В конце прошлого года компании создали СП на базе «Меретояханефтегаза», который осваивает Тазовское месторождение в Ямало-Ненецком АО. Тогда «Лукойл» приобрел 50% предприятия за 52 млрд руб. и обязался вложить в доразведку месторождения около 9 млрд руб.
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