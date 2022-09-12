«Коммерсантъ»: «Лукойл» станет партнером «Газпром нефти» в карабашском проекте вместо Repsol

«Евротэк-Югра» была основана в 2017 г. и была совместным предприятием Repsol и «Газпром нефти». В конце декабря стало известно, что испанская компания решила полностью продать свои нефтедобывающие активы в России, в том числе предприятия «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео», где ей принадлежало 68% и 50,1% соответственно. По данным источников ТАСС, сумма сделки по продаже «Евротэк-Югры» составила 30 млн евро при инвестициях в 300 млн евро. По данным газеты, Repsol была не вполне довольна экономикой СП и добивалась перевода участков «Евротэк-Югра» с действующей налоговой системы на налог на дополнительный доход (НДД).