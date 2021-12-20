«Коммерсантъ» сообщил о планах испанской Repsol уйти с российского рынка

По данным на начало этого года, Repsol принадлежали 68% в совместном с «Газпром-нефтью» предприятии «Евротэк-Югра» и 50,01% в «АСБ Гео». Первая из компаний имеет поисково-оценочные лицензии на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также две добычные — на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен главный актив проекта — месторождение имени Эрвье. Второе предприятие ведет разведку на Карабашском-10.