«Коммерсантъ» сообщил о планах испанской Repsol уйти с российского рынка
Испанская нефтегазовая компания Repsol на фоне изменения своей глобальной стратегии уйдет из России, продав доли в «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» «Газпром-нефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сделки могут закрыть до конца 2021 г. за «символическую» сумму, уточнили собеседники газеты.
По данным на начало этого года, Repsol принадлежали 68% в совместном с «Газпром-нефтью» предприятии «Евротэк-Югра» и 50,01% в «АСБ Гео». Первая из компаний имеет поисково-оценочные лицензии на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также две добычные — на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен главный актив проекта — месторождение имени Эрвье. Второе предприятие ведет разведку на Карабашском-10.
В декабре 2019 г. «Коммерсантъ» рассказал, что Repsol просила Минэнерго и Минэкономики России перевести «Евротэк-Югру» на налог на дополнительный доход (НДД). Компания сочла этот актив нерентабельным в действующей налоговой системе.
В октябре этого года Repsol объявила о намерении перейти к углеродной нейтральности к 2050 г. и сократить объем выбросов CO2 на 15% к 2025 г. Компания также хочет наращивать инвестиции в «зеленую» генерацию. Таким образом, Repsol стала первой иностранной организацией, которая решила выйти из российских активов «под лозунгом декарбонизации», пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, инвестиции Repsol в российские активы составили минимум $300 млн. Управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян отметил, что в рамках сделок по выходу из России компании вряд ли удастся вернуть эти средства.