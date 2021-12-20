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«Коммерсантъ» сообщил о планах испанской Repsol уйти с российского рынка

Ведомости

Испанская нефтегазовая компания Repsol на фоне изменения своей глобальной стратегии уйдет из России, продав доли в «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» «Газпром-нефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сделки могут закрыть до конца 2021 г. за «символическую» сумму, уточнили собеседники газеты.

По данным на начало этого года, Repsol принадлежали 68% в совместном с «Газпром-нефтью» предприятии «Евротэк-Югра» и 50,01% в «АСБ Гео». Первая из компаний имеет поисково-оценочные лицензии на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также две добычные — на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен главный актив проекта — месторождение имени Эрвье. Второе предприятие ведет разведку на Карабашском-10.

В декабре 2019 г. «Коммерсантъ» рассказал, что Repsol просила Минэнерго и Минэкономики России перевести «Евротэк-Югру» на налог на дополнительный доход (НДД). Компания сочла этот актив нерентабельным в действующей налоговой системе.

В октябре этого года Repsol объявила о намерении перейти к углеродной нейтральности к 2050 г. и сократить объем выбросов CO2 на 15% к 2025 г. Компания также хочет наращивать инвестиции в «зеленую» генерацию. Таким образом, Repsol стала первой иностранной организацией, которая решила выйти из российских активов «под лозунгом декарбонизации», пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, инвестиции Repsol в российские активы составили минимум $300 млн. Управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян отметил, что в рамках сделок по выходу из России компании вряд ли удастся вернуть эти средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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