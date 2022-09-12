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Бизнес

Ozon нашел замену сгоревшему в Истре складу

Ведомости

Онлайн-ритейлер Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК), основанной бывшим топ-менеджером «Лукойла» Валерием Субботиным, об аренде 80 000 кв. м в подмосковном логопарке «PNK Парк Жуковский», об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По их словам, этот объект будет заменой складу в подмосковной Истре, где в начале августа сгорело около 50 000 из 76 000 кв. м.

Уточняется, что в Ozon подтвердили намерение арендовать склад в Жуковском на десять лет и запустить его работу в следующем году, но в НТК на запрос издания не ответили.

По информации издания, изначально эти площади в Жуковском были предназначены для польского ритейлера одежды LPP (бренды Reserved, Sinsay, Mohito и др.), однако после начала специальной военной операции на Украине компания приняла решение отказаться от аренды логопарка в Жуковском. 

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По мнению руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Егора Дорофеева, договор между Ozon и НТК станет крупнейшей сделкой на рынке логистической недвижимости в этом году. По оценке директора по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игоря Кротенкова, новый склад обойдется холдингу в 500 млн руб. ежегодно. При этом ритейлеру придется вложить дополнительные средства, чтобы новое помещение отвечало всем техническим требованиям Ozon, считает директор по работе с ключевыми клиентами Union Brokers Сергей Ермилов.

Источник газеты отмечает, что аренда склада в Жуковском — на другом конце Подмосковья — была вынужденной мерой, поскольку на рынке сейчас нет предложений аренды логопарков с таким объемом свободных площадей.

3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных