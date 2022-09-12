Ozon нашел замену сгоревшему в Истре складу

3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).