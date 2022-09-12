Поставки iPhone 14 в Россию ожидаются в октябре
Новые смартфоны американской корпорации Apple iPhone 14, презентованные на прошлой неделе, начнут поставляться в Россию, как ожидается, в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
«Ожидаем поставки в начале октября 2022 г.», – сказали там.
Поступления новых моделей в октябре ожидают и в «Билайне».
Ранее Apple опубликовала технические данные по новой линейке смартфонов, из которых следует, что все новые модели будут работать в России и Белоруссии.
Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила 7 сентября. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах.
На следующий день министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов.
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