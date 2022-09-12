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Поставки iPhone 14 в Россию ожидаются в октябре

Ведомости

Новые смартфоны американской корпорации Apple iPhone 14, презентованные на прошлой неделе, начнут поставляться в Россию, как ожидается, в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

«Ожидаем поставки в начале октября 2022 г.», – сказали там.

Поступления новых моделей в октябре ожидают и в «Билайне».

Ранее Apple опубликовала технические данные по новой линейке смартфонов, из которых следует, что все новые модели будут работать в России и Белоруссии.

Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила 7 сентября. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах.

На следующий день министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов.

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Ранее по теме: Мантуров: новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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