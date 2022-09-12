Поставки iPhone 14 в Россию ожидаются в октябре

На следующий день министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов.