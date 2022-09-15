РЖД проиндексирует тарифы на грузовые перевозки почти на 10%

Уточняется, что в этом году тарифы уже были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года они были увеличены на 7,7%, а с 1 июня — дополнительно на 11%. По подсчетам источника «Коммерсанта», среднесетевой тариф РЖД на конец этого года увеличится на 23,1% в годовом выражении при прогнозе годовой инфляции в 12%, как спрогнозировал президент России Владимир Путин. При этом, согласно долгосрочной программе развития компании, каждый год до 2025 г. тариф может индексироваться на величину среднеарифметического индекса потребительской инфляции за четыре года минус 0,1%.