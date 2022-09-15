РЖД проиндексирует тарифы на грузовые перевозки почти на 10%
По информации одного из них, соответствующее предложение было одобрено вице-премьером Андреем Белоусовым накануне, 14 сентября. Уточняется, что подобные меры позволят обеспечить рекордный уровень инвестиционной программы. Предполагается, что в следующем году она должна составить 1,23 трлн руб.
В газете уточнили, что это связано с необходимостью ускоренного развития Восточного полигона, который подразумевает развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также участок Артышта — Междуреченск — Тайшет. По информации другого источника, расходы на развитие этого объекта относительно уточненной инвестпрограммы текущего года увеличатся на 118 млрд руб., до 260 млрд руб. Также заметно увеличатся инвестиции в ремонт и развитие путевого комплекса и других объектов инфраструктуры — до 319 млрд руб.
Изначально инвестпрограмма должна была стать рекордной в этом году, однако в мае из-за сокращения плановых вложений в Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую магистраль инвестпрограмма была сокращена с 1,028 трлн руб. до 808 млрд руб.
При этом эти средства будут освоены с малой вероятностью, считает собеседник издания. По итогам августа работы были выполнены на 66 млрд руб., по истечении девяти месяцев будет освоено только 78 млрд руб., считает замгендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров. Уточняется, что эта сумма будет больше, чем было освоено за весь прошлый год. По информации другого источника, в период с 2013 по 2020 г. средний уровень освоения средств составлял 73 млрд руб. в год, что в 3,5 раза меньше запланированного на 2023 г.
Уточняется, что в этом году тарифы уже были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года они были увеличены на 7,7%, а с 1 июня — дополнительно на 11%. По подсчетам источника «Коммерсанта», среднесетевой тариф РЖД на конец этого года увеличится на 23,1% в годовом выражении при прогнозе годовой инфляции в 12%, как спрогнозировал президент России Владимир Путин. При этом, согласно долгосрочной программе развития компании, каждый год до 2025 г. тариф может индексироваться на величину среднеарифметического индекса потребительской инфляции за четыре года минус 0,1%.
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