В «Газпроме» спрогнозировали рост цен на СПГ

Ранее сегодня биржевые цены на газ в Европе подскочили на 12% и превысили $2500 за тысячу куб. м. Цены на газ растут на фоне сокращения поставок топлива в Европу и увеличения спроса на энергоноситель в связи со скорым наступлением отопительного сезона. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м.