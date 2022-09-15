В «Газпроме» спрогнозировали рост цен на СПГ
Объемы сжиженного природного газа (СПГ) в Европе получится нарастить не раньше 2025 г., поскольку пока что ни один производитель газа не сможет увеличить поставки так же быстро, как «Газпром». В итоге из-за конкуренции Европы с Азией на энергетическом рынке цены на СПГ увеличатся. Такое мнение выразил зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин в ходе Петербургского международного газового форума.
«Европе, как сейчас, придется жестко конкурировать за эти объемы с импортерами из стран Азии. В итоге сложившиеся условия приведут к увеличению дефицита СПГ на мировом газовом рынке, а значит, к росту цен и еще меньшей его доступности для менее платежеспособных стран», — заявил Аксютин (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что возникшую проблему можно было бы решить с помощью запуска «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022-го, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода.
Ранее на фоне сокращения «Газпромом» поставок газа в Европу из-за проблем с ремонтом оборудования президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в ЕС.
Однако власти ФРГ решительно выступают против этого газопровода. По словам вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, его запуск станет «поражением для Европы», поскольку это будет означать, что Россия смогла преодолеть санкции. Вместе с тем европейские власти стремятся отказаться от российских энергоресурсов и продолжают поиск альтернативных поставщиков.
Ранее сегодня биржевые цены на газ в Европе подскочили на 12% и превысили $2500 за тысячу куб. м. Цены на газ растут на фоне сокращения поставок топлива в Европу и увеличения спроса на энергоноситель в связи со скорым наступлением отопительного сезона. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м.
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