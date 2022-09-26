«Коммерсантъ» узнал о частичной остановке производства метанола в России

Российские компании в дальнейшем планировали наращивать производство. В частности, производство метанола в следующем году должно было начаться в рамках Находкинского завода минеральных удобрений, он должен был выпускать около 1 млн тонн метанола в год. В 2023 г. также производство метанола на 1,8 млн тонн в Усть-Луге должен был запустить «Русхим» экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, а также Балтийская газохимическая компания Ильи Трабера и Владимира Круглова — на 1,7 млн тонн в год. Однако, по информации издания, планы по их строительству могут быть отменены.