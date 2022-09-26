«Коммерсантъ» узнал о частичной остановке производства метанола в России
В России начинают останавливаться крупнейшие производства метанола, об этом сообщил «Коммерсантъ». По его информации, проблемы уже возникли у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса», а также «Томета», который работает с загрузкой менее 30%. Остальные же предприятия и вовсе частично приостановили работу.
Уточняется, что к снижению производства метанола привели проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции на европейские рынки и падение спроса на метанол на внутреннем рынке. В результате, чтобы полностью не прекращать работу предприятий, они вынуждены поставлять продукцию в Китай по низким ценам, где, по информации собеседников, также наблюдается низкий спрос на метанол из-за локдаунов.
В России производством метанола занимаются девять предприятий, суммарные мощности которых оцениваются в 4,5 млн тонн в год, а экспорт составляет около 2 млн тонн. В 2021 г. этот сектор активно рос на фоне высоких мировых цен, благодаря чему некоторые компании смогли увеличить свои мощности, среди них — «Щекиноазот» и «Метафракс».
Российские компании в дальнейшем планировали наращивать производство. В частности, производство метанола в следующем году должно было начаться в рамках Находкинского завода минеральных удобрений, он должен был выпускать около 1 млн тонн метанола в год. В 2023 г. также производство метанола на 1,8 млн тонн в Усть-Луге должен был запустить «Русхим» экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, а также Балтийская газохимическая компания Ильи Трабера и Владимира Круглова — на 1,7 млн тонн в год. Однако, по информации издания, планы по их строительству могут быть отменены.
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