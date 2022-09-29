Компании сообщили о рисках для параллельного импорта из-за частичной мобилизации
Частичная мобилизация в России может привести к тому, что с рынка уйдут небольшие компании, которые занимаются параллельным импортом, об этом газете «Коммерсантъ» рассказали эксперты в области логистики.
«Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить», — рассказал коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. По его словам, в первую очередь это сильно отразится на компаниях, которые занимаются поставками оборудования (телевизоры, смартфоны, ноутбуки и др.) и химии (разные удобрения, эфирные масла, взрывчатые вещества и др.).
По информации издания, сейчас параллельным импортом активнее всего занимаются именно маленькие компании и индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что они быстрее смогли организовать поставки товаров через параллельный импорт. Через них продукцию закупают и крупные российские сети.
Нехватка кадров уже ощущается на некоторых межрегиональных направлениях, отметил директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов. По его словам, дальнейшие проблемы с кадрами приведут к росту цен на логистику из-за дисбаланса между спросом и предложением. В связи с началом сезона и повышением стоимости запасных частей рост цен уже начался, подчеркнул Мисаилов.
На поставки в рамках параллельного импорта также повлияют и западные санкции в отношении России в ответ на референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, считает Латинский. По его мнению, новые санкции приведут к переформатированию сложившихся коридоров поставок в Россию.
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