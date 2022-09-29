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Компании сообщили о рисках для параллельного импорта из-за частичной мобилизации

Ведомости

Частичная мобилизация в России может привести к тому, что с рынка уйдут небольшие компании, которые занимаются параллельным импортом, об этом газете «Коммерсантъ» рассказали эксперты в области логистики.

«Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить», — рассказал коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. По его словам, в первую очередь это сильно отразится на компаниях, которые занимаются поставками оборудования (телевизоры, смартфоны, ноутбуки и др.) и химии (разные удобрения, эфирные масла, взрывчатые вещества и др.).

По информации издания, сейчас параллельным импортом активнее всего занимаются именно маленькие компании и индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что они быстрее смогли организовать поставки товаров через параллельный импорт. Через них продукцию закупают и крупные российские сети.

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Нехватка кадров уже ощущается на некоторых межрегиональных направлениях, отметил директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов. По его словам, дальнейшие проблемы с кадрами приведут к росту цен на логистику из-за дисбаланса между спросом и предложением. В связи с началом сезона и повышением стоимости запасных частей рост цен уже начался, подчеркнул Мисаилов.

На поставки в рамках параллельного импорта также повлияют и западные санкции в отношении России в ответ на референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, считает Латинский. По его мнению, новые санкции приведут к переформатированию сложившихся коридоров поставок в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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