Компании сообщили о рисках для параллельного импорта из-за частичной мобилизации

«Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить», — рассказал коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. По его словам, в первую очередь это сильно отразится на компаниях, которые занимаются поставками оборудования (телевизоры, смартфоны, ноутбуки и др.) и химии (разные удобрения, эфирные масла, взрывчатые вещества и др.).