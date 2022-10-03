«Интеррос» сообщил о выходе из состава акционеров «Петровакс Фарм»
Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина выходит из состава акционеров «Петровакс Фарм». Акции компании выкупит менеджмент «Петровакс» и VB Partners Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана. Об этом сообщает пресс-служба «Интерроса».
Отмечается, что в продуктовый портфель «Петровакс Фарм» входят оригинальные препараты компании, вакцины, а также дженерические препараты и биологически активные добавки (БАД). Кроме того, у компании есть свой научно-исследовательский центр. Сумма сделки не уточняется.
Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин сказал, что продажа активов стала логичным шагом. По его словам, за 8 лет сотрудничества компания выполнила все обязательства, включая создание стратегии развития бизнеса и инвестиции в производство широкой линейки новых лекарств.
Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» была основана в 1996 г., является крупнейшим российским экспортером оригинальных препаратов и вакцин. Компания поставляет свою продукцию в 12 стран ЕАЭС и ЕС. Также «Петровакс» сотрудничает с фармацевтические концернами Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim и ISU ABXIS.
Владимир Потанин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes с оценкой состояния в $17,3 млрд. Он основал группу «Интеррос» в 1990 г. В июне 2022 г. попал под санкции Великобритании.
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