«Интеррос» сообщил о выходе из состава акционеров «Петровакс Фарм»

Отмечается, что в продуктовый портфель «Петровакс Фарм» входят оригинальные препараты компании, вакцины, а также дженерические препараты и биологически активные добавки (БАД). Кроме того, у компании есть свой научно-исследовательский центр. Сумма сделки не уточняется.