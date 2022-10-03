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«Интеррос» сообщил о выходе из состава акционеров «Петровакс Фарм»

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Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина выходит из состава акционеров «Петровакс Фарм». Акции компании выкупит менеджмент «Петровакс» и VB Partners Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана. Об этом сообщает пресс-служба «Интерроса». 

Отмечается, что в продуктовый портфель «Петровакс Фарм» входят оригинальные препараты компании, вакцины, а также дженерические препараты и биологически активные добавки (БАД). Кроме того, у компании есть свой научно-исследовательский центр. Сумма сделки не уточняется. 

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин сказал, что продажа активов стала логичным шагом. По его словам, за 8 лет сотрудничества компания выполнила все обязательства, включая создание стратегии развития бизнеса и инвестиции в производство широкой линейки новых лекарств.

Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» была основана в 1996 г., является крупнейшим российским экспортером оригинальных препаратов и вакцин. Компания поставляет свою продукцию в 12 стран ЕАЭС и ЕС. Также «Петровакс» сотрудничает с фармацевтические концернами Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim и ISU ABXIS.

Владимир Потанин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes с оценкой состояния в $17,3 млрд. Он основал группу «Интеррос» в 1990 г. В июне 2022 г. попал под санкции Великобритании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных