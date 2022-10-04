«Единая Россия» не поддержала инициативу повысить тарифы проезда по платным трассам

«Стремление дорожников нарастить свою прибыль понятно, но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе. В настоящий момент нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. А значит наоборот принять меры по сдерживанию тарифов», – написал он в своем Telegram-канале.