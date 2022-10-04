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«Единая Россия» не поддержала инициативу повысить тарифы проезда по платным трассам

Ведомости

«Единая Россия» считает, что сейчас необходимо не повышать, а сдерживать тарифы проезда по платным автодорогам. Так секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак прокомментировал соответствующее предложение Минтранса, призвав правительство не принимать его.

«Стремление дорожников нарастить свою прибыль понятно, но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе. В настоящий момент нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. А значит наоборот принять меры по сдерживанию тарифов», – написал он в своем Telegram-канале.

Повышение затрат на логистику негативно скажется на простых людях и транспортных компаниях, обеспечивающих большое число рабочих мест, добавил Турчак. Граждане, малый и средний бизнес нуждаются в максимальной защите государства, а у крупных дорожно-строительных организаций достаточно ресурсов, чтобы сбалансировать экономику своих проектов, считает он. 

На новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог ранее обратил внимание «Коммерсантъ». Согласно документу, на реконструированных государственных трассах тариф для легковых автомобилей планируется увеличить с 3 до 5 руб. за 1 км, на трассах, построенных с нуля, — с 3 до 8 руб. за 1 км. Индексация тарифов также запланирована для автобусов и грузовиков.

Сам Минтранс объяснил необходимость повышения тарифов ростом себестоимости строительства в среднем на 12%. В ведомстве напомнили, что действующий тариф был рассчитан в соответствии с ценами 2015 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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