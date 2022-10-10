«Аэрофлот» повысил плату за возврат или обмен международных авиабилетов

«При международных перевозках (за транзакцию): для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 46 EUR/USD (до 05.10.2022 – 37 EUR/42 USD), кроме перевозок от п.п. Японии: для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 6600 JPY (до 05.10.2022 – 4900 JPY) для перевозок от п.п. Японии», — сообщается на сайте «Аэрофлота».