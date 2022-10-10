«Аэрофлот» повысил плату за возврат или обмен международных авиабилетов
С 5 октября 2022 г. «Аэрофлот» повысил плату за возврат или обмен авиабилетов на международных рейсах до 46 евро или долларов, говорится на сайте авиакомпании в разделе «Правила применения тарифов».
«При международных перевозках (за транзакцию): для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 46 EUR/USD (до 05.10.2022 – 37 EUR/42 USD), кроме перевозок от п.п. Японии: для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 6600 JPY (до 05.10.2022 – 4900 JPY) для перевозок от п.п. Японии», — сообщается на сайте «Аэрофлота».
Для перевозок по России плата за возврат или обмен авиабилетов не изменилась — с 12 апреля 2022 г. составляет 2800 руб. (до этой даты плата составляла 2600 руб.).
Как пишут «Известия», в пресс-службе «Аэрофлота» им пояснили, что повышение платы за возврат билета на международный рейс связано с ростом расходов перевозчика на выполнение этих операций.
После начала спецоперации российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США и Японию.
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