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«Аэрофлот» повысил плату за возврат или обмен международных авиабилетов

Ведомости

С 5 октября 2022 г. «Аэрофлот» повысил плату за возврат или обмен авиабилетов на международных рейсах до 46 евро или долларов, говорится на сайте авиакомпании в разделе «Правила применения тарифов».

«При международных перевозках (за транзакцию): для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 46 EUR/USD (до 05.10.2022 – 37 EUR/42 USD), кроме перевозок от п.п. Японии: для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 6600 JPY (до 05.10.2022 – 4900 JPY) для перевозок от п.п. Японии», — сообщается на сайте «Аэрофлота».

Для перевозок по России плата за возврат или обмен авиабилетов не изменилась — с 12 апреля 2022 г. составляет 2800 руб. (до этой даты плата составляла 2600 руб.).

Как пишут «Известия», в пресс-службе «Аэрофлота» им пояснили, что повышение платы за возврат билета на международный рейс связано с ростом расходов перевозчика на выполнение этих операций.

После начала спецоперации российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США и Японию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных