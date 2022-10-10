«Роснефть» начала поставки катализаторов индийской Nayara Energy
«Роснефть» и Nayara Energу подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций производства «РН-Кат». Первая партия — более 600 т — уже доставлена в Индию», — отметили в пресс-службе.
В сообщении также говорится, что до конца года катализаторы планируется загрузить на установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ Nayara Energу. «Первая поставка катализаторов для зарубежной компании реализована в полном объеме и в запланированные контрактом сроки», — отметили в компании.
Вице-президент «Роснефти» по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов отметил, что компания впервые вышла на экспортный рынок с высокотехнологичным продуктом нефтехимии собственного производства.
«Катализатор гидроочистки дизельных фракций был выпущен на предприятии «РН-Кат». В открытой конкурентной борьбе наша продукция обошла катализаторы от ведущих зарубежных производителей. Это свидетельствует о высоком качестве катализатора «РН-Кат» и подтверждает технологическое лидерство компании «Роснефть», — отметил Романов.
По его словам, такой результат является продуктом реализации корпоративной программы инновационного развития, направленной на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов.
«РН-Кат» — единственное в России предприятие, которое производит катализаторные системы для процесса гидроочистки дизельных фракций. Катализаторы позволяют получать дизельное топливо.
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