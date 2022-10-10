«Роснефть» начала поставки катализаторов индийской Nayara Energy

В сообщении также говорится, что до конца года катализаторы планируется загрузить на установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ Nayara Energу. «Первая поставка катализаторов для зарубежной компании реализована в полном объеме и в запланированные контрактом сроки», — отметили в компании.