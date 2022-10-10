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«Роснефть» начала поставки катализаторов индийской Nayara Energy

Ведомости

«Роснефть» начала поставки катализаторов гидроочистки индийской компании Nayara Energу, следует из сообщения пресс-службы компании.

«Роснефть» и Nayara Energу подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций производства «РН-Кат». Первая партия — более 600 т — уже доставлена в Индию», — отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что до конца года катализаторы планируется загрузить на установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ Nayara Energу. «Первая поставка катализаторов для зарубежной компании реализована в полном объеме и в запланированные контрактом сроки», — отметили в компании.

Вице-президент «Роснефти» по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов отметил, что компания впервые вышла на экспортный рынок с высокотехнологичным продуктом нефтехимии собственного производства.

«Катализатор гидроочистки дизельных фракций был выпущен на предприятии «РН-Кат». В открытой конкурентной борьбе наша продукция  обошла катализаторы от ведущих зарубежных производителей. Это свидетельствует о высоком качестве  катализатора «РН-Кат» и подтверждает технологическое лидерство  компании «Роснефть», — отметил Романов.

По его словам, такой результат является продуктом реализации корпоративной программы инновационного развития, направленной на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов.

«РН-Кат» — единственное в России предприятие, которое производит катализаторные системы для процесса гидроочистки дизельных фракций. Катализаторы позволяют получать дизельное топливо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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