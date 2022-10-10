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Бизнес

Профсоюз заявил о продлении забастовок на французской TotalEnergies

Ведомости

Французский профсоюз CGT не принял предложение нефтегазовой компании TotalEnergies о скорейшем начале переговоров по заработной плате сотрудников, охарактеризовав выдвинутые условия как «шантаж». В связи с этим забастовки сотрудников энергетической компании продолжатся как минимум до вторника, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что протесты в TotalEnergies происходят на фоне того, что рабочие по всей Европе требуют повышения заработной платы, чтобы справиться с растущей инфляцией. 

«Переговоры ведутся и идут по плану. Я надеюсь, что в ближайшие часы, в самое ближайшее время это удастся разрешить. Блокирование [работы] — это не способ ведения переговоров», — сказал президент Эммануэль Макрон во время визита в Майенн на западе Франции.

После того как TotalEnergies предложила перенести переговоры о заработной плате на более поздний срок при условии, что профсоюз прекратит свою двухнедельную забастовку, CGT заявил, что «эта попытка воспринимается CGT как шантаж и не гарантирует удовлетворения выдвинутых требований и, следовательно, возвращения к работе». Профсоюз требует повышения зарплат на 10%.

В результате забастовок более 60% нефтеперерабатывающих мощностей Франции остановили работу, что привело к росту цен на топливо и заставило страну увеличить его импорт. Забастовки также происходят на двух нефтеперерабатывающих заводах американской компании ExxonMobil во Франции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных