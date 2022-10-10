Профсоюз заявил о продлении забастовок на французской TotalEnergies
Французский профсоюз CGT не принял предложение нефтегазовой компании TotalEnergies о скорейшем начале переговоров по заработной плате сотрудников, охарактеризовав выдвинутые условия как «шантаж». В связи с этим забастовки сотрудников энергетической компании продолжатся как минимум до вторника, сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что протесты в TotalEnergies происходят на фоне того, что рабочие по всей Европе требуют повышения заработной платы, чтобы справиться с растущей инфляцией.
«Переговоры ведутся и идут по плану. Я надеюсь, что в ближайшие часы, в самое ближайшее время это удастся разрешить. Блокирование [работы] — это не способ ведения переговоров», — сказал президент Эммануэль Макрон во время визита в Майенн на западе Франции.
После того как TotalEnergies предложила перенести переговоры о заработной плате на более поздний срок при условии, что профсоюз прекратит свою двухнедельную забастовку, CGT заявил, что «эта попытка воспринимается CGT как шантаж и не гарантирует удовлетворения выдвинутых требований и, следовательно, возвращения к работе». Профсоюз требует повышения зарплат на 10%.
В результате забастовок более 60% нефтеперерабатывающих мощностей Франции остановили работу, что привело к росту цен на топливо и заставило страну увеличить его импорт. Забастовки также происходят на двух нефтеперерабатывающих заводах американской компании ExxonMobil во Франции.