Профсоюз заявил о продлении забастовок на французской TotalEnergies

После того как TotalEnergies предложила перенести переговоры о заработной плате на более поздний срок при условии, что профсоюз прекратит свою двухнедельную забастовку, CGT заявил, что «эта попытка воспринимается CGT как шантаж и не гарантирует удовлетворения выдвинутых требований и, следовательно, возвращения к работе». Профсоюз требует повышения зарплат на 10%.