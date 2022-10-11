S7: российские авиакомпании будут использовать нынешний флот еще 10-15 лет

В настоящее время Россия производит узкофюзеляжный пассажирский самолет SSJ, на финишной стадии находится самолет МС-21, а в процессе перезапуска — производство Ту-214. В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что в производство запущено 20 самолетов Ту-214, которые в дальнейшем должны заменить зарубежные Boeing и Airbus.