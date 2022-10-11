S7: российские авиакомпании будут использовать нынешний флот еще 10-15 лет
Совладелец S7 Group Татьяна Филева заявила, что российские авиакомпании будут использовать нынешний флот еще около 10-15 лет, передает ТАСС.
Филева подчеркнула, что производство российских самолетов в необходимых объемах будет возобновлено, однако для его масштабирования и удовлетворения спроса понадобится время.
«Конечно, зарубежный флот должен быть на крыле в ближайшие 10-15 лет, тогда будет время, чтобы российское производство разогналось», — сказала совладелец S7 Group.
В настоящее время Россия производит узкофюзеляжный пассажирский самолет SSJ, на финишной стадии находится самолет МС-21, а в процессе перезапуска — производство Ту-214. В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что в производство запущено 20 самолетов Ту-214, которые в дальнейшем должны заменить зарубежные Boeing и Airbus.