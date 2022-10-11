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S7: российские авиакомпании будут использовать нынешний флот еще 10-15 лет

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Совладелец S7 Group Татьяна Филева заявила, что российские авиакомпании будут использовать нынешний флот еще около 10-15 лет, передает ТАСС. 

Филева подчеркнула, что производство российских самолетов в необходимых объемах будет возобновлено, однако для его масштабирования и удовлетворения спроса понадобится время.

«Конечно, зарубежный флот должен быть на крыле в ближайшие 10-15 лет, тогда будет время, чтобы российское производство разогналось», — сказала совладелец S7 Group.

В настоящее время Россия производит узкофюзеляжный пассажирский самолет SSJ, на финишной стадии находится самолет МС-21, а в процессе перезапуска — производство Ту-214. В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что в производство запущено 20 самолетов Ту-214, которые в дальнейшем должны заменить зарубежные Boeing и Airbus.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных