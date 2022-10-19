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Бизнес

Netflix сообщил о росте платных подписчиков на 2,4 млн

Ведомости

Итоги III квартала 2022 г. оказались для стримингового сервиса Netflix лучше, чем ожидалось. Компания увеличила число платных подписчиков на 2,4 млн вместо прогнозируемого в предыдущем квартале 1 млн. Об этом говорится в отчете стриминга, опубликованном на официальном сайте компании.

Таким образом, число платных подписчиков увеличилось с 220,7 млн до 223,1 млн по сравнению со II кварталом. Уточняется, что чаще всего платную подписку оформляли пользователи Азиатско-Тихоокеанского региона, в этом квартале число новых подписчиков оттуда превысило 1,4 млн. Наименьший прирост был зафиксирован в «наиболее освоенном регионе» — США и Канаде, где число новых подписчиков составило 100 000 человек.

При этом прирост новых пользователей в этом году находится ниже показателей III квартала 2021 г. В частности, в прошлом году число подписчиков в этот же период увеличилось более чем на 4,4 млн человек.

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Выручка Netflix за отчетный период составила $7,92 млрд, а чистая прибыль — $1,39 млрд. Однако в IV квартале компания прогнозирует снижение выручки до $7,7 млрд, чистой прибыли — до $163 млн против $630 за аналогичный период 2021 г.

В апреле 2022 г., по итогам I квартала, компания впервые отчиталась о снижении числа подписчиков сервиса. Тогда на фоне спецоперации России на Украине, растущей инфляции и возросшей конкуренции среди стриминговых сервисов потери составили около 200 000 пользователей. Помимо этого, Netflix также лишился 700 000 подписчиков из России после того, как свернул деятельность в этой стране.

После этого платформа прогнозировала, что во II квартале уйдет еще 2 млн абонентов. Однако по итогам трех месяцев с апреля по июнь число подписчиков сократилось на 1 млн. В новом отчете компания дает куда более позитивные прогнозы: ожидается, что в IV квартале число платных подписчиков увеличится на 4,5 млн человек против 8,3 млн за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных