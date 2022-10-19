Netflix сообщил о росте платных подписчиков на 2,4 млн

После этого платформа прогнозировала, что во II квартале уйдет еще 2 млн абонентов. Однако по итогам трех месяцев с апреля по июнь число подписчиков сократилось на 1 млн. В новом отчете компания дает куда более позитивные прогнозы: ожидается, что в IV квартале число платных подписчиков увеличится на 4,5 млн человек против 8,3 млн за аналогичный период прошлого года.