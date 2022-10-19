Netflix сообщил о росте платных подписчиков на 2,4 млн
Итоги III квартала 2022 г. оказались для стримингового сервиса Netflix лучше, чем ожидалось. Компания увеличила число платных подписчиков на 2,4 млн вместо прогнозируемого в предыдущем квартале 1 млн. Об этом говорится в отчете стриминга, опубликованном на официальном сайте компании.
Таким образом, число платных подписчиков увеличилось с 220,7 млн до 223,1 млн по сравнению со II кварталом. Уточняется, что чаще всего платную подписку оформляли пользователи Азиатско-Тихоокеанского региона, в этом квартале число новых подписчиков оттуда превысило 1,4 млн. Наименьший прирост был зафиксирован в «наиболее освоенном регионе» — США и Канаде, где число новых подписчиков составило 100 000 человек.
При этом прирост новых пользователей в этом году находится ниже показателей III квартала 2021 г. В частности, в прошлом году число подписчиков в этот же период увеличилось более чем на 4,4 млн человек.
Выручка Netflix за отчетный период составила $7,92 млрд, а чистая прибыль — $1,39 млрд. Однако в IV квартале компания прогнозирует снижение выручки до $7,7 млрд, чистой прибыли — до $163 млн против $630 за аналогичный период 2021 г.
В апреле 2022 г., по итогам I квартала, компания впервые отчиталась о снижении числа подписчиков сервиса. Тогда на фоне спецоперации России на Украине, растущей инфляции и возросшей конкуренции среди стриминговых сервисов потери составили около 200 000 пользователей. Помимо этого, Netflix также лишился 700 000 подписчиков из России после того, как свернул деятельность в этой стране.
После этого платформа прогнозировала, что во II квартале уйдет еще 2 млн абонентов. Однако по итогам трех месяцев с апреля по июнь число подписчиков сократилось на 1 млн. В новом отчете компания дает куда более позитивные прогнозы: ожидается, что в IV квартале число платных подписчиков увеличится на 4,5 млн человек против 8,3 млн за аналогичный период прошлого года.
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