FAZ: Volkswagen ищет покупателя для завода в Калуге
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen ищет покупателя для своего завода в Калуге, производство на котором было остановлено в марте, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.
«С каждым витком эскалации снижается вероятность того, что тут когда-либо в обозримом будущем будет возобновлено производство», — сообщил неназванный представитель концерна. По информации газеты, автопроизводитель ищет инвестора, который взял бы управление заводом.
О возможной продаже завода концерна в Калуге «Ведомости» писали еще в июле. Потенциальным покупателем актива тогда называлась компанию «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda. Это позволило бы сохранить производство машин этих марок в Калуге, но уже под контролем казахов, а немецкому концерну – выйти из прямого владения активом, объяснял собеседник издания. По его словам, Volkswagen планирует определиться с продажей до конца текущего года.
Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.
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