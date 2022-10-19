FAZ: Volkswagen ищет покупателя для завода в Калуге

О возможной продаже завода концерна в Калуге «Ведомости» писали еще в июле. Потенциальным покупателем актива тогда называлась компанию «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda. Это позволило бы сохранить производство машин этих марок в Калуге, но уже под контролем казахов, а немецкому концерну – выйти из прямого владения активом, объяснял собеседник издания. По его словам, Volkswagen планирует определиться с продажей до конца текущего года.