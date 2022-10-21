Azur Air возобновит чартеры на Мальдивы с 27 октября
Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы из Москвы в Мале с 27 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Возобновление регулярных рейсов планируется с 9 декабря.
«Azur Air возобновит чартерные рейсы на Мальдивы 27 октября. Рейсы запланированы на самолетах Boeing 767 с частотой два раза в неделю. Кроме того, с 9 декабря планируются регулярные рейсы на Black Jet в бизнес-компоновке. Частота — также дважды в неделю», — сказал представитель перевозчика.
В июле Azur Air объявила о приостановке эксплуатации 10 из 22 самолетов для экономии запчастей. Единственное зарубежное направление, которое оставалось у авиаперевозчика, — Турция.
В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах.
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