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Azur Air возобновит чартеры на Мальдивы с 27 октября

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Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы из Москвы в Мале с 27 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Возобновление регулярных рейсов планируется с 9 декабря.

«Azur Air возобновит чартерные рейсы на Мальдивы 27 октября. Рейсы запланированы на самолетах Boeing 767 с частотой два раза в неделю. Кроме того, с 9 декабря планируются регулярные рейсы на Black Jet в бизнес-компоновке. Частота — также дважды в неделю», — сказал представитель перевозчика.

В июле Azur Air объявила о приостановке эксплуатации 10 из 22 самолетов для экономии запчастей. Единственное зарубежное направление, которое оставалось у авиаперевозчика, — Турция.

В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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