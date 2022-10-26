Минцифры сообщило о возобновлении аккредитации IT-компаний

«За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию, трем – отказали», — сказано в сообщении. Среди причин, по которым в аккредитации было отказано, Минцифры назвало нулевые выплаты по зарплатам сотрудникам и нулевая выручка за год, несоответствие уровня зарплаты IT-специалистов среднемесячной по региону или по стране, а также отсутствие согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.