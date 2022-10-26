Минцифры сообщило о возобновлении аккредитации IT-компаний
Минцфиры возобновило аккредитацию IT-компаний, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию, трем – отказали», — сказано в сообщении. Среди причин, по которым в аккредитации было отказано, Минцифры назвало нулевые выплаты по зарплатам сотрудникам и нулевая выручка за год, несоответствие уровня зарплаты IT-специалистов среднемесячной по региону или по стране, а также отсутствие согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.
В Минцифры напомнили, что IT-компаниям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию.
11 октября Минцифры утвердило перечень из 36 видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при включении компании в реестр IT-компаний. Среди перечисленных видов деятельности — разработка или модификация программ для ЭВМ, создание баз данных и информационных ресурсов, комплексное обслуживание IT-инфраструктуры, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.
1 октября правительство утвердило новые правила аккредитации для IT-компаний, согласно которым доля выручки от деятельности в IT-сфере по итогам предшествующего года должна составлять не менее 30% от общей прибыли компании. Помимо этого, среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована.
При этом компании могут отказать в выдаче аккредитации при условии, что в ее деятельности прямо или косвенно участвует государство или муниципальное образование, а также при наличии налоговой задолженности или неоплаченного штрафа свыше 3000 руб. Еще одним основанием для отказа может стать неснятая или непогашенная судимость у руководителя компании.
23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.
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