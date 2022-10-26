«Коммерсантъ»: Россия начала закупать дорогое топливо для поддержки белорусских НПЗ
Россия разработала схему, по которой российский «Промсырьеимпорт» (принадлежит Росимуществу) будет закупать дизельное топливо по высоким ценам у белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших от санкций и потери украинского рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Предполагается, что поставки топлива из Белоруссии будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу. По словам источников издания, «Промсырьеимпорт» будет продавать дорогое топливо на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), а разница в цене будет компенсирована из бюджета.
Уточняется, что в сентябре «Промсырьеимпорт» получил право реализовывать бензин и дизтопливо, которые произведены «иностранной организацией», в России. Помимо этого, организация также была наделена правом претендовать на получение демпфера. Под критерии «иностранной организации» подпадает белорусский «Белнефтехим», которому принадлежат Новополоцкий и Мозырский НПЗ.
По информации одного из собеседников издания, пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию небольшие: с 10 по 24 октября в страну было завезено около 8500 тонн межсезонного дизтоплива, что, по данным консалтинговой компании в нефтегазовой сфере «Петромаркет», составляет около 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. По информации «Коммерсанта», выплаты по демпферу за такой объем дизтоплива могут составить 200 млн руб.
Проблемы со сбытом у белорусских НПЗ возникли после того, как в их отношении были введены международных санкций, и после потери украинского рынка. Уточняется, что Минск раньше обеспечивал до 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 млн и 2,97 млн т соответственно.
В этих условиях российское правительство приняло решение увеличить поставки нефтепродуктов белорусских НПЗ, чтобы поддержать отрасль и обеспечить доходы соседнего государства, писал «Коммерсантъ». По оценкам «Петромаркета», если бы весь объем, которая Белоруссия раньше поставляла на Украину, был перенаправлен в Россию, то объем выплат по демпферу превысил бы 5,5 млрд руб. по бензину и 58 млрд руб. по дизтопливу.
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