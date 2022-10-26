«Коммерсантъ»: Россия начала закупать дорогое топливо для поддержки белорусских НПЗ

По информации одного из собеседников издания, пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию небольшие: с 10 по 24 октября в страну было завезено около 8500 тонн межсезонного дизтоплива, что, по данным консалтинговой компании в нефтегазовой сфере «Петромаркет», составляет около 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. По информации «Коммерсанта», выплаты по демпферу за такой объем дизтоплива могут составить 200 млн руб.