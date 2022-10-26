S7 возобновила работу онлайн-сервисов после перехода на российскую систему бронирования

О переходе с испанской Amadeus на российскую систему бронирования от «Онлайн резервейшн систем» S7 сообщила в мае. Amadeus ранее объявила о приостановке новых коммерческих проектов в РФ. В конце апреля S7 также приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения.