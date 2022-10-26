S7 возобновила работу онлайн-сервисов после перехода на российскую систему бронирования
Авиакомпания S7 перешла на отечественную систему бронирования авиабилетов, все основные онлайн-сервисы компании снова работают в обычном режиме, сообщается на сайте авиаперевозчика.
«26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно», – говорится в сообщении.
О временной приостановке части онлайн-сервисов 26 октября из-за перехода на российскую систему бронирования компания предупредила неделю назад.
О переходе с испанской Amadeus на российскую систему бронирования от «Онлайн резервейшн систем» S7 сообщила в мае. Amadeus ранее объявила о приостановке новых коммерческих проектов в РФ. В конце апреля S7 также приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения.
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