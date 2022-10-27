Фактический руководитель Samsung Electronics стал президентом компании
Уточняется, что Совет директоров компании одобрил назначение Ли Чжэ Ёна в связи с «острой потребностью в стабильном управлении и лидерстве в условиях ухудшения глобальной деловой среды».
В свою очередь, новый президент Samsung Electronics сказал, что «настало время принять более смелые задачи», а выживание компании он поставил в зависимость от технологий будущего. «Мы можем превратить этот кризис в возможность… Я буду в авангарде кампании, направленной на то, чтобы сделать Samsung более великой компанией, которую любят потребители во всем мире», — такое сообщение он Ли Чжэ Ён разместил на внутреннем форуме компании после того, как его повысили в должности.
Ли Чжэ Ён является внуком основателя компании Ли Бён Чхолю. Он начал работать в компании в 1991 г. Вице-президентом Samsung Electronics он стал в 2012 г., а в 2014 г. фактически возглавил руководство Samsung после того, как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В 2020 г. его не стало, с тех пор в течение двух лет место президента компании формально оставалось вакантным.
В январе 2021 г. вице-президенту Samsung Electronics дали 2,5 года лишения свободы по делу о коррупции, но в августе прошлого года он получил условно-досрочное освобождение, а в августе этого года — помилование. В связи с этим многие эксперты полагали, что Ли Чжэ Ён будет повышен до новой должности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса