Фактический руководитель Samsung Electronics стал президентом компании

Ли Чжэ Ён является внуком основателя компании Ли Бён Чхолю. Он начал работать в компании в 1991 г. Вице-президентом Samsung Electronics он стал в 2012 г., а в 2014 г. фактически возглавил руководство Samsung после того, как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В 2020 г. его не стало, с тех пор в течение двух лет место президента компании формально оставалось вакантным.