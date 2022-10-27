Газета
Бизнес

Фактический руководитель Samsung Electronics стал президентом компании

Ведомости

Вице-президент и фактический руководитель Ли Чжэ Ён стал президентом Samsung Electronics, об этом сообщили в пресс-службе компании, передает агентство Yonhap. 

Уточняется, что Совет директоров компании одобрил назначение Ли Чжэ Ёна в связи с «острой потребностью в стабильном управлении и лидерстве в условиях ухудшения глобальной деловой среды». 

В свою очередь, новый президент Samsung Electronics сказал, что «настало время принять более смелые задачи», а выживание компании он поставил в зависимость от технологий будущего. «Мы можем превратить этот кризис в возможность… Я буду в авангарде кампании, направленной на то, чтобы сделать Samsung более великой компанией, которую любят потребители во всем мире», — такое сообщение он Ли Чжэ Ён разместил на внутреннем форуме компании после того, как его повысили в должности. 

Ранее по теме: Samsung пока не принял решения о возвращении в Россию

Ли Чжэ Ён является внуком основателя компании Ли Бён Чхолю. Он начал работать в компании в 1991 г. Вице-президентом Samsung Electronics он стал в 2012 г., а в 2014 г. фактически возглавил руководство Samsung после того, как его отец Ли Гон Хи отошел от дел по состоянию здоровья. В 2020 г. его не стало, с тех пор в течение двух лет место президента компании формально оставалось вакантным.  

В январе 2021 г. вице-президенту Samsung Electronics дали 2,5 года лишения свободы по делу о коррупции, но в августе прошлого года он получил условно-досрочное освобождение, а в августе этого года — помилование. В связи с этим многие эксперты полагали, что Ли Чжэ Ён будет повышен до новой должности.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных