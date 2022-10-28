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Бизнес

Титов выступил против выбора «проходной» фигуры бизнес-омбудсмена

Ведомости

Если фигура нового бизнес-омбудсмена будет «проходная» и полностью «управляемая», то, конечно, ничего не изменится, заявил «Ведомостям» уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Таким образом он отреагировал на слова главы Российского союза предпринимателей и промышленников Александра Шохина, который ранее заявил, что назначение нового бизнес-омбудсмена все еще не было осуществлено.

«Процесс так затянулся – мы внесли нашу кандидатуру совместно с ТПП и "Опорой России" в апреле месяце. Прошло уже полгода. Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято», — говорил Шохин РБК.

«Тем, что процедура назначения нового омбудсмена затянулась, мы удручены не меньше Александра Николаевича. А с тем, что потребность в омбудсмене отпадет автоматически, согласиться никак не можем. Жизнь повернулась так, что бизнес нужно защищать еще активнее, чем прежде», – отметил Титов.

По его словам, в этом случае все зависит от того, кто эту должность занимает. Если фигура проходная и полностью управляемая, то, конечно, ничего не изменится «что с ней, что без нее», отметил Титов.

«А если новым омбудсменом станет настоящий предприниматель, который не на словах, а на деле представляет то, о чем говорит с властью, шанс отстоять интересы бизнеса остается», – подчеркнул уполномоченный при президенте. Эти интересы сегодня под большей угрозой, чем раньше, полагает он.

Титов также отметил, что за десять лет внутри аппарата омбудсмена сложилась хорошая, разветвленная и очень профессиональная экспертная структура. Отказываться от нее – значит, добровольно ослабить позиции предпринимателей.

«Ведомости» ранее писали о том, что Кремль продлит полномочия Титова, у которого 22 июня должен был истечь второй срок работы в должности. Титов был назначен бизнес-омбудсменом указом президента 22 июня 2012 г., при этом профильный закон содержит ограничение на два срока работы на этом посту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных