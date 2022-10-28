Титов выступил против выбора «проходной» фигуры бизнес-омбудсмена
Если фигура нового бизнес-омбудсмена будет «проходная» и полностью «управляемая», то, конечно, ничего не изменится, заявил «Ведомостям» уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Таким образом он отреагировал на слова главы Российского союза предпринимателей и промышленников Александра Шохина, который ранее заявил, что назначение нового бизнес-омбудсмена все еще не было осуществлено.
«Процесс так затянулся – мы внесли нашу кандидатуру совместно с ТПП и "Опорой России" в апреле месяце. Прошло уже полгода. Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято», — говорил Шохин РБК.
«Тем, что процедура назначения нового омбудсмена затянулась, мы удручены не меньше Александра Николаевича. А с тем, что потребность в омбудсмене отпадет автоматически, согласиться никак не можем. Жизнь повернулась так, что бизнес нужно защищать еще активнее, чем прежде», – отметил Титов.
По его словам, в этом случае все зависит от того, кто эту должность занимает. Если фигура проходная и полностью управляемая, то, конечно, ничего не изменится «что с ней, что без нее», отметил Титов.
«А если новым омбудсменом станет настоящий предприниматель, который не на словах, а на деле представляет то, о чем говорит с властью, шанс отстоять интересы бизнеса остается», – подчеркнул уполномоченный при президенте. Эти интересы сегодня под большей угрозой, чем раньше, полагает он.
Титов также отметил, что за десять лет внутри аппарата омбудсмена сложилась хорошая, разветвленная и очень профессиональная экспертная структура. Отказываться от нее – значит, добровольно ослабить позиции предпринимателей.
«Ведомости» ранее писали о том, что Кремль продлит полномочия Титова, у которого 22 июня должен был истечь второй срок работы в должности. Титов был назначен бизнес-омбудсменом указом президента 22 июня 2012 г., при этом профильный закон содержит ограничение на два срока работы на этом посту.
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