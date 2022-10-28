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Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года

Ведомости

Немецкий автоконцерн Volkswagen продаст свои российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года, следует из промежуточного отчета компании за январь — сентябрь 2022 г.

«В III квартале Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на рынке России, включая продажу трех своих дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями», — говорится в отчете.

В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев. Отмечается, что компании MAN и Scania специализируются на производстве коммерческих автомобилей.

Ранее стало известно, что Volkswagen ищет покупателя для своего завода в Калуге, производство на котором было остановлено в марте. Как писали «Ведомости», потенциальным покупателем актива может быть компания «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda. 

Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных