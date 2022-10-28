Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года
Немецкий автоконцерн Volkswagen продаст свои российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года, следует из промежуточного отчета компании за январь — сентябрь 2022 г.
«В III квартале Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на рынке России, включая продажу трех своих дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями», — говорится в отчете.
В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев. Отмечается, что компании MAN и Scania специализируются на производстве коммерческих автомобилей.
Ранее стало известно, что Volkswagen ищет покупателя для своего завода в Калуге, производство на котором было остановлено в марте. Как писали «Ведомости», потенциальным покупателем актива может быть компания «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.
Проблемы с производством автомобилей иностранных марок в России появились после начала СВО на Украине и введения санкций. Тогда иностранные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в РФ. Такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др. Toyota приостановила производство автомобилей в России с 4 марта, объяснив это нехваткой зарубежных комплектующих. В пресс-службе компании заявляли, что японский концерн не собирается уходить из России.
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