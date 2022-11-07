Минпромторг сообщил о готовности Lancome к возобновлению поставок в Россию
Бренды Lancome, Redken, Saint Laurent (до 2012 г. Yves Saint Laurent), Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки в Россию, в связи с этим Минпромторг решил исключить парфюмерно-косметическую продукцию этих брендов из перечня для параллельного импорта, об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в Минпромторге.
В ведомстве также отметили, что исключения в отношении этих брендов начнут действовать только через три месяца, что даст время тем, кто приобрел продукцию через параллельный импорт, ввезти ее на территорию России.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня.
В августе Минпромторг также включил в этот перечень парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др. Помимо этого, в перечень также входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары.
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