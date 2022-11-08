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Бизнес

Владелец бывших магазинов Reserved и Cropp закроет 50 торговых точек в России

Ведомости

FES Retail (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, ранее принадлежавшие польской LPP), планирует закрыть около 50 магазинов в России, сообщила пресс-служба компании.

«Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

После начала спецоперации на Украине LPP приостановила работу магазинов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay на территории России, однако 19 мая они вновь открылись, но уже под новыми названиями после продажи российского подразделения китайскому консорциуму FES Retail.

После 24 февраля многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение приняли концерн Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Nike, Adidas и др.

В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.

«Известия» писали, что магазины Zara в России переименуют в «Новую моду». Отмечается, что всего планируется открыть четыре магазина. Источник уточняет, что в «Новой моде» будут представлены не все коллекции бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных