Владелец бывших магазинов Reserved и Cropp закроет 50 торговых точек в России

В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.