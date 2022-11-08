Владелец бывших магазинов Reserved и Cropp закроет 50 торговых точек в России
FES Retail (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, ранее принадлежавшие польской LPP), планирует закрыть около 50 магазинов в России, сообщила пресс-служба компании.
«Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации на Украине LPP приостановила работу магазинов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay на территории России, однако 19 мая они вновь открылись, но уже под новыми названиями после продажи российского подразделения китайскому консорциуму FES Retail.
После 24 февраля многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение приняли концерн Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Nike, Adidas и др.
В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.
«Известия» писали, что магазины Zara в России переименуют в «Новую моду». Отмечается, что всего планируется открыть четыре магазина. Источник уточняет, что в «Новой моде» будут представлены не все коллекции бренда.
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