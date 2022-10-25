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Бизнес

Владелец Zara сообщил о соглашении по продаже бизнеса в России группе Daher

Ведомости

Испанская Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher, следует из сообщения компании.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в РФ Daher group. Условия сделки, если ее одобрит правительство, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.

«Известия» ранее сегодня написали, что магазины Zara в России переименуют в «Новую моду». Отмечается, что всего планируется открыть четыре магазина. Источник уточняет, что в «Новой моде» будут представлены не все коллекции бренда.

Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта на фоне начала спецоперации РФ на Украине. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.

20 октября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил «Известиям», что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге обсуждают с Inditex возобновление работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных