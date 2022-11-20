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Finnair отменила около 100 рейсов из-за забастовки бортпроводников

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Финская авиакомпания Finnair сообщила, что отменяет около 100 рейсов, запланированных на 20 и 21 ноября, в связи с забастовкой бортпроводников в эти дни. Об этом говорится на сайте государственного авиаперевозчика. Сотрудники решили устроить забастовку после того, как Finnair не смогла согласовать с ними меры по экономии средств.

«Finnair пришлось отменить около 100 рейсов, вылетающих из аэропорта Хельсинки в воскресенье, 20 ноября, и в понедельник, 21 ноября», — говорится в заявлении. 

В компании уточнили, что финский профсоюз транспортников AKT объявил о забастовке бортпроводников Finnair в Хельсинки. 19 ноября перевозчик начал предлагать пассажирам другие маршруты, эта работа продолжается, добавили в Finnair. 

Забастовка, как отмечается, не затрагивает рейсы, выполняемые авиакомпанией Norra — дочерним предприятием Finnair. Кроме того, не отменяются рейсы, которые обслуживают партнеры Finnair, — например, в Сингапур и Индию.

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«Мы глубоко сожалеем о беспокойстве и неудобствах, которые эта забастовка причиняет нашим клиентам, и делаем все возможное, чтобы перенаправить наших клиентов как можно скорее», — сказал главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт.

По его словам, профсоюз «выбрал путь незаконной забастовки вместо переговоров», которые продолжались в течение всей осени. Компания обсуждала с профсоюзами планируемое снижение затрат, но договориться с бортпроводниками не удалось, добавил Шильдт. 

В компании пояснили, что Finnair обсуждала со всеми группами своих сотрудников варианты снижения расходов, необходимое для восстановления прибыльности на фоне убытков и долгов, с которыми Finnair столкнулась в результате пандемии COVID-19. Кроме того, закрытие воздушного пространства России «существенно влияет на способность Finnair получать прибыль».

Бортпроводникам Finnair предложила, в частности, изменить правила остановки в отелях и дополнительную почасовую оплату для длительных рейсов, так как закрытие воздушного пространства РФ увеличило время полета в Азию. «Поскольку соглашение с бортпроводниками достигнуто не было, Finnair должна рассмотреть альтернативные меры», — рассказали в компании. Работа Finnair продолжится в прежнем режиме днем 21 ноября, однако забастовка все еще может повлиять на отдельные рейсы, возможны задержки и отмены, предупредили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных