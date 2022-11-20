Finnair отменила около 100 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Бортпроводникам Finnair предложила, в частности, изменить правила остановки в отелях и дополнительную почасовую оплату для длительных рейсов, так как закрытие воздушного пространства РФ увеличило время полета в Азию. «Поскольку соглашение с бортпроводниками достигнуто не было, Finnair должна рассмотреть альтернативные меры», — рассказали в компании. Работа Finnair продолжится в прежнем режиме днем 21 ноября, однако забастовка все еще может повлиять на отдельные рейсы, возможны задержки и отмены, предупредили в компании.