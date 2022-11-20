Finnair отменила около 100 рейсов из-за забастовки бортпроводников
Финская авиакомпания Finnair сообщила, что отменяет около 100 рейсов, запланированных на 20 и 21 ноября, в связи с забастовкой бортпроводников в эти дни. Об этом говорится на сайте государственного авиаперевозчика. Сотрудники решили устроить забастовку после того, как Finnair не смогла согласовать с ними меры по экономии средств.
«Finnair пришлось отменить около 100 рейсов, вылетающих из аэропорта Хельсинки в воскресенье, 20 ноября, и в понедельник, 21 ноября», — говорится в заявлении.
В компании уточнили, что финский профсоюз транспортников AKT объявил о забастовке бортпроводников Finnair в Хельсинки. 19 ноября перевозчик начал предлагать пассажирам другие маршруты, эта работа продолжается, добавили в Finnair.
Забастовка, как отмечается, не затрагивает рейсы, выполняемые авиакомпанией Norra — дочерним предприятием Finnair. Кроме того, не отменяются рейсы, которые обслуживают партнеры Finnair, — например, в Сингапур и Индию.
«Мы глубоко сожалеем о беспокойстве и неудобствах, которые эта забастовка причиняет нашим клиентам, и делаем все возможное, чтобы перенаправить наших клиентов как можно скорее», — сказал главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт.
По его словам, профсоюз «выбрал путь незаконной забастовки вместо переговоров», которые продолжались в течение всей осени. Компания обсуждала с профсоюзами планируемое снижение затрат, но договориться с бортпроводниками не удалось, добавил Шильдт.
В компании пояснили, что Finnair обсуждала со всеми группами своих сотрудников варианты снижения расходов, необходимое для восстановления прибыльности на фоне убытков и долгов, с которыми Finnair столкнулась в результате пандемии COVID-19. Кроме того, закрытие воздушного пространства России «существенно влияет на способность Finnair получать прибыль».
Бортпроводникам Finnair предложила, в частности, изменить правила остановки в отелях и дополнительную почасовую оплату для длительных рейсов, так как закрытие воздушного пространства РФ увеличило время полета в Азию. «Поскольку соглашение с бортпроводниками достигнуто не было, Finnair должна рассмотреть альтернативные меры», — рассказали в компании. Работа Finnair продолжится в прежнем режиме днем 21 ноября, однако забастовка все еще может повлиять на отдельные рейсы, возможны задержки и отмены, предупредили в компании.