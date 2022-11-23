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В «Транснефти» сообщили о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине

Ведомости

Участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично приостановлен, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в комментарии ТАСС.

«Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров», – сказал он.

Демин пояснил, что прокачка в Венгрию по плану не проводится уже несколько дней и останется остановленной еще неделю, а прокачка в направлении Чехии и Словакии идет. Прокачка из Белоруссии на Украину продолжается, добавил он, подчеркнув, что она остановится в течение нескольких часов, если украинские специалисты не восстановят прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды». Остановка прокачки произошла на фоне сообщений украинской стороны о новых взрывах на объектах энергетической инфраструктуры.

В прошлый раз на участке «Дружбы» на Украине приостановка прокачки произошла 15 ноября – тогда транспортировка нефти в направлении Венгрии была приостановлена, как сообщалось позднее, из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины. На следующий день в Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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