В «Транснефти» сообщили о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
Участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично приостановлен, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в комментарии ТАСС.
«Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров», – сказал он.
Демин пояснил, что прокачка в Венгрию по плану не проводится уже несколько дней и останется остановленной еще неделю, а прокачка в направлении Чехии и Словакии идет. Прокачка из Белоруссии на Украину продолжается, добавил он, подчеркнув, что она остановится в течение нескольких часов, если украинские специалисты не восстановят прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды». Остановка прокачки произошла на фоне сообщений украинской стороны о новых взрывах на объектах энергетической инфраструктуры.
В прошлый раз на участке «Дружбы» на Украине приостановка прокачки произошла 15 ноября – тогда транспортировка нефти в направлении Венгрии была приостановлена, как сообщалось позднее, из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины. На следующий день в Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.