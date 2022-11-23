В «Транснефти» сообщили о возобновлении прокачки по участку «Дружбы» на Украине
Прокачка нефти по участку трубопровода «Дружба» на Украине возобновилась, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в комментарии ТАСС.
«В 19:46 мск прокачка возобновилась», – сказал он.
Прокачка по украинскому участку этого нефтепровода была приостановлена ранее сегодня на фоне сообщений украинской стороны о новых взрывах на объектах энергетической инфраструктуры.
В прошлый раз на участке «Дружбы» на Украине приостановка прокачки произошла 15 ноября – тогда транспортировка нефти в направлении Венгрии была приостановлена, как сообщалось позднее, из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины. На следующий день в Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.
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