Стоимость проживания в крупных городах на новогодние праздники увеличилась на 35%

При этом увеличилась средняя продолжительность проживания, с 2,6 до 3,3 ночей, что отразилось и на среднем чеке бронирования, который вырос на 81% год к году — до 19 000 руб. Почти такие же данные приводит и сервис OneTwoTrip: средний чек увеличился на 83,4%, доля бронирований на 4-7 ночей составила 54,3% против 25,3% годом ранее. Вместе с тем в 2,5 раза снизилась доля бронирований на одну ночь, с 50,1% в прошлом году до 19,8% в этом.