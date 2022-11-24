Стоимость проживания в крупных городах на новогодние праздники увеличилась на 35%
Стоимость размещения в крупных городах России увеличилась на 35%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристической отрасли.
В частности, к середине ноября средняя стоимость размещения на новогодние праздники выросла на 35% в годовом выражении и составила 5400 руб. за ночь, следует из данных Ostrovok.ru.
При этом увеличилась средняя продолжительность проживания, с 2,6 до 3,3 ночей, что отразилось и на среднем чеке бронирования, который вырос на 81% год к году — до 19 000 руб. Почти такие же данные приводит и сервис OneTwoTrip: средний чек увеличился на 83,4%, доля бронирований на 4-7 ночей составила 54,3% против 25,3% годом ранее. Вместе с тем в 2,5 раза снизилась доля бронирований на одну ночь, с 50,1% в прошлом году до 19,8% в этом.
Сильнее всего изменились цены на проживание в апартаментах, спрос на которые вырос с 8% до 20%, следует из подсчетов Ostrovok.ru. В частности, средняя стоимость проживания в них в этом году выросла на 32% — до 4950 руб. за ночь. Между тем проживание в отелях уровня «три звезды» подорожало на 4%, до 4800 руб., средняя стоимость размещения в отелях «пять звезд» составила 14 700 руб. за ночь.
Согласно данным сервиса Travelata.ru, Москва в этом году стала одним из наиболее популярных направлений на праздники, сформировав 11% продаж. По словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, это связано с тем, что жители регионов рассматривают поездку в Москву и Санкт-Петербург на праздники как альтернативу Европе. При этом глубина бронирований в этих регионах сейчас небольшая, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
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