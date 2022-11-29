ФАС получила ходатайство немецкой компании о покупке российской Lamoda
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH о покупке российского бизнеса онлайн-ритейлера Lamoda. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Уточняется, что компания планирует приобрести права на ряд юридических лиц Lamoda, в их числе — «Купишуз», «Пик-Ап», «Иком Солюшн», «Мода с доставкой» и «Ламода Тех». ФАС отметила, что оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли в fashion-сегменте в установленном порядке.
Сейчас Lamoda принадлежит международному холдингу Global Fashion Group. В начале октября в корпорации сообщили, что онлайн-ритейлер будет продан бизнесмену, владельцу российского «Стокмана» Якову Панченко. Сделка должна была закрыться до конца этого года. Предполагалось, что продажа принесет Global Fashion Group около 100 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 г.».
Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Lamoda работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг Global Fashion Group, группа зарегистрирована в Люксембурге. В состав холдинга, кроме Lamoda, входят и другие онлайн-площадки, работающие в странах Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии, в Австралии и Новой Зеландии.
Global Fashion Group приостановила инвестиции в Lamoda в апреле после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же появилась информация о приостановке строительства второго склада онлайн-ритейлера в России.
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