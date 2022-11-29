ФАС получила ходатайство немецкой компании о покупке российской Lamoda

Lamoda основана предпринимателями из Германии в 2011 г. Lamoda работает на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Тогда же был основан международный холдинг Global Fashion Group, группа зарегистрирована в Люксембурге. В состав холдинга, кроме Lamoda, входят и другие онлайн-площадки, работающие в странах Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии, в Австралии и Новой Зеландии.