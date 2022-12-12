«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят завод по производству картофеля фри

Проблемы с картофелем фри во «Вкусно — и точка» начались почти сразу после возобновления работы под новым брендом. В частности, в начале июля в компании заявили, что в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» из меню пропадет картошка фри. Такое решение было принято из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания. После этого в Минсельхозе сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Как позже уточнил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, проблема кроется в отказе крупнейших производителей картофеля фри поставлять свою продукцию в Россию.