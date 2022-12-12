«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят завод по производству картофеля фри
Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» и агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» подписали соглашение о строительстве завода по производству замороженного картофеля фри. Об этом сообщили в пресс-службе АПХ.
«В 2023 г. компания "Мираторг" и сеть "Вкусно – и точка" планируют приступить к строительству нового завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в предприятия «Вкусно – и точка», — сказано в сообщении.
Уточняется, что стоимость проекта составит несколько миллиардов руб. В результате будет построен завод, на котором ежегодно будут производить не менее 90 000 тонн картофеля, его введут в эксплуатацию уже в 2024 г. Помимо этого, проектом предлагается увеличить количество посевных площадей специально отобранных сортов.
Проблемы с картофелем фри во «Вкусно — и точка» начались почти сразу после возобновления работы под новым брендом. В частности, в начале июля в компании заявили, что в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» из меню пропадет картошка фри. Такое решение было принято из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания. После этого в Минсельхозе сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Как позже уточнил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, проблема кроется в отказе крупнейших производителей картофеля фри поставлять свою продукцию в Россию.
Позже Пароев допустил рост стоимости картофеля фри в связи с увеличением затрат на его покупку. По его словам, единственная фабрика, построенная под бизнес-модель сети McDonald's и способная производить около 100 000 тонн картофеля фри, решила повысить цены для сети практически в 2,5 раза.
Сейчас крупнейшим российским производителем замороженного картофеля фри является «ЛВМ рус», который находится в Липецке. Раньше им владела нидерландская компания LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.). Однако 13 сентября компания закрыла сделку по выходу из российского юрлица и передала ему 74,9% долей. Остальные 25,1% долей по-прежнему принадлежат члену совета директоров АО «Белая дача» Владимиру Цыганову.
McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
12 июня открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка» в Москве. Меню ресторана осталось прежним, за исключением нескольких позиций, который было принято решение исключить. 22 июня первые 12 заведений сети открылись в Санкт-Петербурге, еще два – в Ленинградской области.