Расторжение контракта между Fennovoima и «Росатомом» сочли неправомерным
Международный Совет по разрешению споров признал неправомерным расторжение контракта Fennovoima с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.
«Совет также установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima является существенным нарушением условий контракта, что дает RAOS Project право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima», — уточнили в «Росатоме».
Отмечается, что такое решение приняла независимая панель признанных международных экспертов. В компании назвали позицию совета по проекту АЭС «взвешенной и объективной».
В мае 2022 г. Fennovoima разорвала контракт с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, ситуацию усугубили боевые действия на Украине. 24 мая Fennovoima также отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС.
При этом в «Росатоме» указали на утверждения финской компании в начале 2022 г. о готовности лицензировать проект. Более того, на площадке сооружения активно велись подготовительные работы перед началом строительства, добавили в госкорпорации.
Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в финском муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.