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Бизнес

Расторжение контракта между Fennovoima и «Росатомом» сочли неправомерным

Ведомости

Международный Совет по разрешению споров признал неправомерным расторжение контракта Fennovoima с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации. 

«Совет также установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima является существенным нарушением условий контракта, что дает RAOS Project право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima», — уточнили в «Росатоме». 

Отмечается, что такое решение приняла независимая панель признанных международных экспертов. В компании назвали позицию совета по проекту АЭС «взвешенной и объективной».

В мае 2022 г. Fennovoima разорвала контракт с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, ситуацию усугубили боевые действия на Украине. 24 мая Fennovoima также отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС. 

При этом в «Росатоме» указали на утверждения финской компании в начале 2022 г. о готовности лицензировать проект. Более того, на площадке сооружения активно велись подготовительные работы перед началом строительства, добавили в госкорпорации. 

В конце августа «Росатом» подал шесть исков к Fennovoima на $3 млрд. До этого финская компания также подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. В «Росатоме» подчеркнули, что будут защищать интересы компании «до полного удовлетворения своих требований».

Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в финском муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных