Расторжение контракта между Fennovoima и «Росатомом» сочли неправомерным

В конце августа «Росатом» подал шесть исков к Fennovoima на $3 млрд. До этого финская компания также подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. В «Росатоме» подчеркнули, что будут защищать интересы компании «до полного удовлетворения своих требований».