Bloomberg: Маск потерял в 2022 году уже больше, чем заработал в 2021
Американский бизнесмен Илон Маск потерял в 2022 г. около $122,6 млрд, что больше той суммы, которую он заработал в 2021 г., передает агентство Bloomberg.
Состояние Маска, по данным агентства, на этой неделе составляло около $147,7 млрд, это самое низкое значение более чем за два года. Его капитал складывается в основном из акций и опционов компании Tesla. Во вторник Маск потерял $7,7 млрд в результате того, что стоимость ее акций опустилась до минимального с октября значения.
На сегодняшний день, 21 декабря состояние бизнесмена составляет $155,8 млрд. Он уступает первое место главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Его состояние составляет $179 млрд.
Маск ранее снова продал часть своей доли в Tesla на общую сумму около $3,6 млрд. По ее данным, в период с понедельника по среду Маск продал порядка 22 млн акций. Цена при этом варьировалась от $156 до $176 за акцию.
Маск начал продавать акции компании через несколько недель после того, как Tesla сообщила о прибыли в $3,3 млрд и выручке в $21,45 млрд за III квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. В этом году стоимость Tesla упала примерно на 46%, а состояние Маска на данный момент оценивается в $176,8 млрд.