Bloomberg: Маск потерял в 2022 году уже больше, чем заработал в 2021

Маск начал продавать акции компании через несколько недель после того, как Tesla сообщила о прибыли в $3,3 млрд и выручке в $21,45 млрд за III квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. В этом году стоимость Tesla упала примерно на 46%, а состояние Маска на данный момент оценивается в $176,8 млрд.