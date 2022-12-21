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Bloomberg: Маск потерял в 2022 году уже больше, чем заработал в 2021

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Американский бизнесмен Илон Маск потерял в 2022 г. около $122,6 млрд, что больше той суммы, которую он заработал в 2021 г., передает агентство Bloomberg.

Состояние Маска, по данным агентства, на этой неделе составляло около $147,7 млрд, это самое низкое значение более чем за два года. Его капитал складывается в основном из акций и опционов компании Tesla. Во вторник Маск потерял $7,7 млрд в результате того, что стоимость ее акций опустилась до минимального с октября значения.

На сегодняшний день, 21 декабря состояние бизнесмена составляет $155,8 млрд. Он уступает первое место главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Его состояние составляет $179 млрд.

Маск ранее снова продал часть своей доли в Tesla на общую сумму около $3,6 млрд. По ее данным, в период с понедельника по среду Маск продал порядка 22 млн акций. Цена при этом варьировалась от $156 до $176 за акцию.

Маск начал продавать акции компании через несколько недель после того, как Tesla сообщила о прибыли в $3,3 млрд и выручке в $21,45 млрд за III квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. В этом году стоимость Tesla упала примерно на 46%, а состояние Маска на данный момент оценивается в $176,8 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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