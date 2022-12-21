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Путин: запуск месторождения в Иркутске станет импульсом для развития восточных регионов

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Запуск Ковыктинского месторождения является импульсом для развития восточных регионов России, он также обеспечит надежное снабжение газом зарубежных партнеров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». 

«Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российские предприятия, так и наших зарубежных партнеров. Даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России. Позволит создать новые, высокопроизводительные рабочие места», — сказал он. 

Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту 1,8 трлн куб. м, газового конденсата — 65,7 млн т. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год. Ранее в «Газпроме» сообщали, что запуск месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Для поселка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов Ковыктинское месторождение станет источником газоснабжения. 

Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 г., а в октябре этого года начались пусконаладочные работы.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г. «Газпром» сможет поставить по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м газа в год, что является проектной мощностью газопровода. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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