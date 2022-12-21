Путин: запуск месторождения в Иркутске станет импульсом для развития восточных регионов
Запуск Ковыктинского месторождения является импульсом для развития восточных регионов России, он также обеспечит надежное снабжение газом зарубежных партнеров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска Ковыктинского месторождения и нового участка «Ковыкта – Чаянда» газопровода «Сила Сибири».
«Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российские предприятия, так и наших зарубежных партнеров. Даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России. Позволит создать новые, высокопроизводительные рабочие места», — сказал он.
Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту 1,8 трлн куб. м, газового конденсата — 65,7 млн т. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год. Ранее в «Газпроме» сообщали, что запуск месторождения расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. Для поселка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов Ковыктинское месторождение станет источником газоснабжения.
Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 г., а в октябре этого года начались пусконаладочные работы.
Предполагается, что после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г. «Газпром» сможет поставить по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м газа в год, что является проектной мощностью газопровода. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки.