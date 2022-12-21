Путин: запуск месторождения в Иркутске станет импульсом для развития восточных регионов

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г. «Газпром» сможет поставить по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м газа в год, что является проектной мощностью газопровода. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки.