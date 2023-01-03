В Анкаре оценили сроки подготовки к строительству газового хаба
Подготовительные работы по проекту газового хаба в Турции, через который газ будет поступать в Европу, займут около года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью TVnet.
«Наши предварительные сроки подготовки – год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей», – приводит его слова «РИА Новости».
Для реализации этого проекта есть и возможности, и терминалы, добавил Донмез.
Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022). Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.