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Бизнес

В Анкаре оценили сроки подготовки к строительству газового хаба

Ведомости

Подготовительные работы по проекту газового хаба в Турции, через который газ будет поступать в Европу, займут около года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью TVnet.

«Наши предварительные сроки подготовки – год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей», – приводит его слова «РИА Новости».

Для реализации этого проекта есть и возможности, и терминалы, добавил Донмез.

О начале подготовительных работ по строительству газового хаба в Турции в начале декабря заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. О том, что России и Турция начали прорабатывать реализацию проекта, сообщил также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022). Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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