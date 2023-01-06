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В ГД сообщили о росте пассажиропотока на круизах по России до 40% по итогам 2022 года

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Рост пассажиропотока на круизах по России в 2022 г. вырос на 30-40%. Об этом рассказал глава рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета ГД по туризму Алексей Волоцков в комментарии ТАСС.

«По круизному туризму в 2022 г. рост [пассажиропотока] был очень серьезный. По разным компаниям, выполняющим круизы, этот рост составил от 30% до 40%», – сказал он.

Рост этого показателя Волоцков связал с ограничением возможностей для отдыха за рубежом и повышением информированности населения о таком виде отдыха. Волоцков добавил, что сейчас многие перевозчики ремонтируют свои лайнеры и в этом году увеличат число рейсов, а также раньше начнут навигацию, что позволит увеличить пассажиропоток еще на 20% по итогам года.

Концепция развития круизного туризма до 2024 г. в России была утверждена правительством РФ в начале февраля 2022 г. Документ предусматривает развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании. Кроме того, в рамках концепции запланировано расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Власти также рассчитывают создать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий и развивать круизные направления для детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных