В ГД сообщили о росте пассажиропотока на круизах по России до 40% по итогам 2022 года

Рост этого показателя Волоцков связал с ограничением возможностей для отдыха за рубежом и повышением информированности населения о таком виде отдыха. Волоцков добавил, что сейчас многие перевозчики ремонтируют свои лайнеры и в этом году увеличат число рейсов, а также раньше начнут навигацию, что позволит увеличить пассажиропоток еще на 20% по итогам года.