В ГД сообщили о росте пассажиропотока на круизах по России до 40% по итогам 2022 года
Рост пассажиропотока на круизах по России в 2022 г. вырос на 30-40%. Об этом рассказал глава рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета ГД по туризму Алексей Волоцков в комментарии ТАСС.
«По круизному туризму в 2022 г. рост [пассажиропотока] был очень серьезный. По разным компаниям, выполняющим круизы, этот рост составил от 30% до 40%», – сказал он.
Рост этого показателя Волоцков связал с ограничением возможностей для отдыха за рубежом и повышением информированности населения о таком виде отдыха. Волоцков добавил, что сейчас многие перевозчики ремонтируют свои лайнеры и в этом году увеличат число рейсов, а также раньше начнут навигацию, что позволит увеличить пассажиропоток еще на 20% по итогам года.
Концепция развития круизного туризма до 2024 г. в России была утверждена правительством РФ в начале февраля 2022 г. Документ предусматривает развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании. Кроме того, в рамках концепции запланировано расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Власти также рассчитывают создать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий и развивать круизные направления для детей.