У сборной России по футболу появится новый технический спонсор вместо Adidas

1 марта 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, немецкая компания объявила о приостановке сотрудничества с РФС. Как отмечает ТАСС, национальная команда РФ осенью все же провела три товарищеских матча в форме Adidas. До этого Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех турнирах. В публикации отмечалось, что главы двух организаций надеются на значительное и быстрое улучшение ситуации на Украине, «чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми». 28 февраля стало известно, что УЕФА также разрывает спонсорский контракт с российской компанией «Газпром», рассчитанный до 2024 г.