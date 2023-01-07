У сборной России по футболу появится новый технический спонсор вместо Adidas
Российский футбольный союз (РФС) откажется от использования экипировки Adidas в 2023 г., у национальной сборной появится новый технический спонсор, сейчас ведутся переговоры, сообщил президент РФС Александр Дюков в комментарии ТАСС.
«Можно сказать уверенно, что в 2023 г. у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В I квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор», – сказал он.
Adidas был официальным техническим партнером РФС с 2008 г. и эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды. В августе 2021 г. соглашение о продлении технического спонсорства было продлено до 2026 г.
1 марта 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, немецкая компания объявила о приостановке сотрудничества с РФС. Как отмечает ТАСС, национальная команда РФ осенью все же провела три товарищеских матча в форме Adidas. До этого Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили об отстранении российских клубов и сборных от участия во всех турнирах. В публикации отмечалось, что главы двух организаций надеются на значительное и быстрое улучшение ситуации на Украине, «чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми». 28 февраля стало известно, что УЕФА также разрывает спонсорский контракт с российской компанией «Газпром», рассчитанный до 2024 г.