Газпромбанк выделит до 15 млрд рублей на создание перинатального центра в Петербурге

Проект подразумевает строительство крупнейшего специализированного медцентра с неонатологическим стационаром на 45 коек, акушерским стационаром на 260 коек, палатами с совместным пребыванием матери и ребенка, отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики и др. В центре будут помогать пациенткам со сложным протеканием беременности, нарушением репродуктивной функции, а также с риском преждевременных родов.