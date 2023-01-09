Газпромбанк выделит до 15 млрд рублей на создание перинатального центра в Петербурге
Газпромбанк профинансирует проектирование и реконструкцию нового перинатального центра в Санкт-Петербурге, который заработает в 2027 г., затраты на проект, по предварительной оценке, составят 15 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.
Соглашение о государственно-частном партнерстве при реализации этого проекта подписано между правительством Санкт-Петербурга и проектной компанией «Современные перинатальные технологии» – дочки группы компаний «ЕКС».
Проект подразумевает строительство крупнейшего специализированного медцентра с неонатологическим стационаром на 45 коек, акушерским стационаром на 260 коек, палатами с совместным пребыванием матери и ребенка, отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики и др. В центре будут помогать пациенткам со сложным протеканием беременности, нарушением репродуктивной функции, а также с риском преждевременных родов.
«Я уверен, что данное сотрудничество способствует активному решению важных социальных задач нашей страны», – заявил первый вице-президент банка Алексей Чичканов.
В пресс-службе Смольного, в свою очередь, отметили, что центр появится на улице Вавиловых в Калининском районе, в нем будут работать порядка 1000 человек. Оказание медуслуг в центре будет осуществляться «Родильным домом № 17» по системе ОМС.
«Мы создаем современное медучреждение, основным направлением деятельности которого станет помощь населению для повышения репродуктивного здоровья, роста рождаемости и предупреждения генетических заболеваний», – привели там слова губернатора Александра Беглова.