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Газпромбанк выделит до 15 млрд рублей на создание перинатального центра в Петербурге

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Газпромбанк профинансирует проектирование и реконструкцию нового перинатального центра в Санкт-Петербурге, который заработает в 2027 г., затраты на проект, по предварительной оценке, составят 15 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.

Соглашение о государственно-частном партнерстве при реализации этого проекта подписано между правительством Санкт-Петербурга и проектной компанией «Современные перинатальные технологии» – дочки группы компаний «ЕКС».

Проект подразумевает строительство крупнейшего специализированного медцентра с неонатологическим стационаром на 45 коек, акушерским стационаром на 260 коек, палатами с совместным пребыванием матери и ребенка, отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики и др. В центре будут помогать пациенткам со сложным протеканием беременности, нарушением репродуктивной функции, а также с риском преждевременных родов.

«Я уверен, что данное сотрудничество способствует активному решению важных социальных задач нашей страны», – заявил первый вице-президент банка Алексей Чичканов.

В пресс-службе Смольного, в свою очередь, отметили, что центр появится на улице Вавиловых в Калининском районе, в нем будут работать порядка 1000 человек. Оказание медуслуг в центре будет осуществляться «Родильным домом № 17» по системе ОМС.

«Мы создаем современное медучреждение, основным направлением деятельности которого станет помощь населению для повышения репродуктивного здоровья, роста рождаемости и предупреждения генетических заболеваний», – привели там слова губернатора Александра Беглова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных