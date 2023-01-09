СМИ узнали о планах Goldman Sachs сократить более 3000 сотрудников
По информации Reuters, речь идет о «чуть более 3000» сотрудниках, хотя окончательное решение еще не приятно, Bloomberg узнал о планах сократить 3200 человек. В конце III квартала в Goldman Sachs работало 49 100 человек, причем после начала пандемии коронавируса штат был значительно увеличен.
Как отмечают оба СМИ, увольнения затронут все подразделения банка, однако сильнее остальных могут пострадать подразделение инвестиционного банкинга и убыточный бизнес потребительского кредитования.
Сокращение рабочих мест происходит в преддверии ежегодных премиальных выплат банка, обращает внимание Reuters, которые обычно выплачиваются позже в январе и, как ожидается, сократятся примерно на 40%. По данным Dealogic, которые приводит агентство, комиссии за инвестиционно-банковские услуги в 2022 г. снизились во всем мире до $77 млрд после $132,3 млрд в 2021 г. Общая стоимость слияний и поглощений к концу декабря составила $3,66 трлн – это на 37% меньше рекордных показателей 2021 г. ($5,9 трлн).