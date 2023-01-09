СМИ узнали о планах Goldman Sachs сократить более 3000 сотрудников

Сокращение рабочих мест происходит в преддверии ежегодных премиальных выплат банка, обращает внимание Reuters, которые обычно выплачиваются позже в январе и, как ожидается, сократятся примерно на 40%. По данным Dealogic, которые приводит агентство, комиссии за инвестиционно-банковские услуги в 2022 г. снизились во всем мире до $77 млрд после $132,3 млрд в 2021 г. Общая стоимость слияний и поглощений к концу декабря составила $3,66 трлн – это на 37% меньше рекордных показателей 2021 г. ($5,9 трлн).