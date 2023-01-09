Газета
Бизнес

СМИ узнали о планах Goldman Sachs сократить более 3000 сотрудников

Ведомости

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs может уволить на этой неделе свыше 3000 своих сотрудников, что станет крупнейшим сокращением в истории гиганта с Уолл-стрит, пишут Reuters и Bloomberg.

По информации Reuters, речь идет о «чуть более 3000» сотрудниках, хотя окончательное решение еще не приятно, Bloomberg узнал о планах сократить 3200 человек. В конце III квартала в Goldman Sachs работало 49 100 человек, причем после начала пандемии коронавируса штат был значительно увеличен.

Как отмечают оба СМИ, увольнения затронут все подразделения банка, однако сильнее остальных могут пострадать подразделение инвестиционного банкинга и убыточный бизнес потребительского кредитования.

Сокращение рабочих мест происходит в преддверии ежегодных премиальных выплат банка, обращает внимание Reuters, которые обычно выплачиваются позже в январе и, как ожидается, сократятся примерно на 40%. По данным Dealogic, которые приводит агентство, комиссии за инвестиционно-банковские услуги в 2022 г. снизились во всем мире до $77 млрд после $132,3 млрд в 2021 г. Общая стоимость слияний и поглощений к концу декабря составила $3,66 трлн – это на 37% меньше рекордных показателей 2021 г. ($5,9 трлн).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных