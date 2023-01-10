Глава ОСК Алексей Рахманов возглавит Выборгский судостроительный завод
«В целях повышения управляемости ключевыми активами группы ОСК инициированы корпоративные мероприятия, включающие передачу функций единоличных исполнительных органов в управляющую компанию. Выборгский судостроительный завод — первое общество группы ОСК, с которого начались мероприятия по изменению системы управления», — сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на изменения, Алексей Рахманов сохраняет за собой должность гендиректора АО «ОСК» как управляющей компании.
8 января совет директоров компании досрочно освободил от должности предыдущего главу Выборгского судостроительного завода Александра Соловьева, который работал здесь с 2012 г. Решение опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации. Этим же решением Рахманов был назначен на должность врио гендиректора завода с 10 января этого года.
Рахманов возглавляет ОСК с 2014 г. Срок его полномочий по первому контракту истек в июне 2019 г., а после был заключен новый контракт сроком на пять лет. До этого в 2012—2014 гг. Рахманов был заместителем вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова в ведомстве.
Выборгский судостроительный завод входит в ОСК. С 2016 г. на верфи строят серию из четырех крупнотоннажных рыболовных траулеров-процессоров проекта KМТ01 для АО «Архангельский траловый флот». Помимо этого в 2021 г. завод получил контракт на строительство дизельного ледокола, заказчик — Росморпорт. Выручка Выборгского судостроительного завода по итогам 2021 г. достигла 7,5 млрд руб., чистый убыток составил 1,9 млрд руб.