Глава ОСК Алексей Рахманов возглавит Выборгский судостроительный завод

Рахманов возглавляет ОСК с 2014 г. Срок его полномочий по первому контракту истек в июне 2019 г., а после был заключен новый контракт сроком на пять лет. До этого в 2012—2014 гг. Рахманов был заместителем вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова в ведомстве.