Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год на 10%
Минэнерго США понизило прогноз cредней цены нефти Brent на 2023 г. на 10% до $83 за баррель, следует из краткосрочного отчета Управления энергетической информации (EIA) ведомства. Предыдущий прогноз — $92 за баррель.
«Мы прогнозируем, что цена на нефть марки Brent составит в среднем $83 за баррель в 2023 г., что на 18% ниже, чем в 2022 г., и продолжит снижаться до $78 за баррель в 2024 г. по мере роста мировых запасов нефти, которые оказывают понижательное давление на цены на нефть», — говорится в отчете.
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
После этого, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.