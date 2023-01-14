WSJ: Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от коронавируса

Johnson & Johnson, как отмечается, расторгла соглашения с компаниями, которые помогали производить прививку во время пандемии, — Catalent Inc. и Sanofi SA. Одновременно с этим идет судебный процесс с фармацевтической Merck, которая выпускала вакцины J&J. Это партнерство, созданное по настоянию правительства США, не оправдалось, пишет газета. О совместном производстве было объявлено в марте 2021 г.: Merck, которая не смогла преуспеть в разработке собственной вакцины, согласилась развернуть производство для J&J на двух своих предприятиях в Дареме в Северной Каролине и Пенсильвании, власти выделили на эти цели более $100 млн.