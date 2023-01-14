WSJ: Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от коронавируса
Американская компания Johnson & Johnson сократила производство вакцин против коронавируса, поскольку столкнулась с падением спроса, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Johnson & Johnson, как отмечается, расторгла соглашения с компаниями, которые помогали производить прививку во время пандемии, — Catalent Inc. и Sanofi SA. Одновременно с этим идет судебный процесс с фармацевтической Merck, которая выпускала вакцины J&J. Это партнерство, созданное по настоянию правительства США, не оправдалось, пишет газета. О совместном производстве было объявлено в марте 2021 г.: Merck, которая не смогла преуспеть в разработке собственной вакцины, согласилась развернуть производство для J&J на двух своих предприятиях в Дареме в Северной Каролине и Пенсильвании, власти выделили на эти цели более $100 млн.
По данным собеседников WSJ, компания, несмотря на модернизацию завода в Дареме, не производила коммерческих доз вакцины. Производство было задержано в связи с трудностями в поставках ингредиентов вакцины и производственных компонентов, а также из-за технических проблем на заводе.
«Правительство США перестало отдавать приоритет заказам J&J в соответствии с законом об оборонном производстве, из-за чего возникли задержки в поставке материалов, которые было трудно найти», — сообщила газета со ссылкой на источник.
Отмечается, что J&J подала иск в арбитражный суд против Merck в октябре прошлого года, после чего последовали встречные иски.
Вакцина J&J не была так популярна, как другие прививки против COVID-19: так, в США было введено примерно 400 млн доз оригинальной прививки Pfizer-BioNTech и почти 250 млн доз Moderna, а количество доз J&J достигло примерно 19 млн.
По данным газеты, первоначально J&J ожидала, что объем продаж вакцины за весь 2022 г. составит от $3 до 3,5 млрд, но в апреле отказалась от этого прогноза из-за избытка доз и неопределенного спроса. Компания сообщила о мировых продажах вакцины примерно на $1,5 млрд за первые девять месяцев 2022 г. по сравнению с $766 млн годом ранее.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта 2021 г. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты.