Министр энергетики ДНР: износ оборудования на шахтах в регионе достигает 85%
Износ оборудования на угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) достигает 85%, рассказал в эфире «России 24» зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков.
«Все оборудование на шахтах – это износ 80-85%, его надо менять», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, инвесторам предстоит закупить новое оборудование и провести реконструкцию самих шахт, предстоит работа по обеспечению безопасности. Министр добавил, что это основные задачи «на ближайшую трехлетку».
В октябре 2023 г. Чертков сообщил «Ведомостям», что добыча угля на госпредприятиях ДНР в «нормальных условиях» может составить порядка 6,5 млн т в год и вырасти до 8,3 млн т в год в течение ближайших трех лет. В 2023 г. на предприятиях, входящих в сферу управления минугля ДНР, по словам Черткова, планируется добыть 3,5 млн т топлива, это на 22% больше, чем в 2021 г., а с учетом частных шахт и артелей – порядка 7 млн т. Но в 2022 г. добыча предприятий министерства, по прогнозу, снизится на 36% до 2,87 млн т. Чертков пояснил, что первоначально в 2022 г. планировалось добыть 5,6 млн т угля, но в связи с всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в ДНР с 19 февраля, план для госпредприятий был уменьшен вдвое.
Необходимый объем инвестиций в угольную промышленность ДНР в ближайшей трехлетней перспективе должен составить 10–12 млрд руб., из них около 7 млрд руб. – частные инвестиции в случае приватизации шахт.
По данным на октябрь 2022 г., угледобыча в регионе представлена 14 государственными шахтами и 60 частными, а также 133 малыми угледобывающими предприятиями (артелями). Доли государственных и частных предприятий в общем объеме добычи примерно равны. Крупнейшие госпредприятия – шахты «Комсомолец Донбасса», «Прогресс» (ГУП ДНР «Торезантрацит»), «Холодная Балка» (ГУП ДНР «Макеевуголь»), частные – шахты «Ждановская», «Горняк-95», «Чайкино» (ООО «Углеком»).