Министр энергетики ДНР: износ оборудования на шахтах в регионе достигает 85%

В октябре 2023 г. Чертков сообщил «Ведомостям», что добыча угля на госпредприятиях ДНР в «нормальных условиях» может составить порядка 6,5 млн т в год и вырасти до 8,3 млн т в год в течение ближайших трех лет. В 2023 г. на предприятиях, входящих в сферу управления минугля ДНР, по словам Черткова, планируется добыть 3,5 млн т топлива, это на 22% больше, чем в 2021 г., а с учетом частных шахт и артелей – порядка 7 млн т. Но в 2022 г. добыча предприятий министерства, по прогнозу, снизится на 36% до 2,87 млн т. Чертков пояснил, что первоначально в 2022 г. планировалось добыть 5,6 млн т угля, но в связи с всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в ДНР с 19 февраля, план для госпредприятий был уменьшен вдвое.