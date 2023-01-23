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Кабмин продлил отсрочку по страховым взносам для ряда компаний

Ведомости

Правительство России продлило действие отсрочки по уплате страховых взносов для ряда компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Эта отсрочка была введена по поручению президента РФ Владимира Путина весной 2022 г. Мера, сообщил тогда глава государства, затронет свыше 2,8 млн предприятий, где трудятся почти 52 млн человек. В список не вошли экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора.

Как сообщил Мишустин, действие отсрочки продлевается для тех компаний, которые уже воспользовались этой мерой господдержки. Теперь страховые платежи за II квартал 2022 г. можно оплатить до 28 мая 2024 г. Речь идет о предприятиях в сферах здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и др. Всего это коснется 70 видов деятельности, подчеркнул Мишустин. Для занятых в этих секторах экономики ИП платежи перенесены на 1 мая следующего года.

Для предприятий еще 30 видов деятельности продлевается отсрочка также и за III квартал 2022 г. Организации, занимающиеся выпуском лекарств, работающие в сельском хозяйстве, в строительстве, в телекоммуникациях, также смогут отложить уплату страховых платежей до 28 мая 2024 г.

«Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики», – добавил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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