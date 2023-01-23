Кабмин продлил отсрочку по страховым взносам для ряда компаний

Как сообщил Мишустин, действие отсрочки продлевается для тех компаний, которые уже воспользовались этой мерой господдержки. Теперь страховые платежи за II квартал 2022 г. можно оплатить до 28 мая 2024 г. Речь идет о предприятиях в сферах здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и др. Всего это коснется 70 видов деятельности, подчеркнул Мишустин. Для занятых в этих секторах экономики ИП платежи перенесены на 1 мая следующего года.