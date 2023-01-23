Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане возобновили работу без названия
В Алма-Ате возобновили работу рестораны быстрого питания, которые раньше работали под ушедшим из Казахстана брендом McDonald’s. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ», передает «Интерфакс».
Уточняется, что рестораны будут открываться постепенно, сейчас в Алма-Ате открыты пять точек. «Компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии», – сообщили в компании. Пока что рестораны работают под вывеской «Мы открыты», пишет «Интерфакс» со ссылкой на видео в сети.
О том, что McDonald’s принял решение свернуть бизнес в Казахстане «из-за ограничений в поставках», стало известно 5 января. По информации Bloomberg, одной из причин стала невозможность закупать мясо в России. У местных или европейских поставщиков приобрести его оказалось также невыгодным из-за высоких цен и расходов на транспортировку, которые привели бы к ведению бизнеса в убыток.
McDonald’s с 14 марта 2022 г. закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня 2022 г. в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.